凱蒂佩芮疑證實和前加拿大總理戀情！親密合影日本約會全曝光

凱蒂佩芮和賈斯汀杜魯道戀情傳了好幾個月。

41歲美國歌手凱蒂佩芮（Katy Perry）與大她13歲的前加拿大總理賈斯汀杜魯道（Justin Trudeau）戀情傳了好幾個月，始終沒有正面回應，如今她突然在Instagram分享兩人的親密合照，似乎間接證實戀情。

凱蒂佩芮目前正在舉行全球巡演，6日分享多張在日本期間的照片，除了美景和美食、看展、看相撲，還有她和賈斯汀杜魯道臉貼著臉的親密合影，以及一同吃著日式料理的影片，互動宛如情侶般，另一段影片則是兩人背對著鏡頭看展，在黑暗中抬頭望著光影，滿溢浪漫氛圍。

凱蒂佩芮和賈斯汀杜魯道臉貼著臉合照。

此外，杜魯道此行也特別前往探訪日本前首相岸田文雄夫婦，共進午餐，岸田文雄之後也於社群媒體X分享四人合影，岸田文雄表示：「在他擔任總理期間，我們曾多次以領導人的身分會面。當我訪問加拿大時，我們也曾並肩努力，揮灑汗水，共同制定『日本加拿大行動計畫（Japan-Canada Action Plan）』，以加強雙邊關係，我很高興我們能以這種方式持續維持這段友誼。」

凱蒂佩芮和賈斯汀杜魯道一起享用日本料理。

7月28日凱蒂佩芮和杜魯道被發現在加拿大共進晚餐，《TMZ》隔天曝光相關照片，身邊人士向《太陽報》透露，兩人相處非常愉快，有著聊不完的話題，兩人也曾被拍到在遊艇上激吻相擁，如今凱蒂佩芮四處巡演，杜魯道也愛相隨。

凱蒂佩芮和杜魯道特別探訪日本前首相岸田文雄夫婦。

