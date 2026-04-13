凱蒂佩芮被控夜店性侵！《歌喉讚3》女星曝「內褲撥開」噁心細節 「我當場吐了」

澳洲女星露比蘿絲（Ruby Rose,左）在社群平台上發文表示，20年前遭凱蒂佩芮（右）性侵。翻攝Pinterest@Ruby Rose

曾演出《歌喉讚3》《巨齒鯊》的澳洲女星露比蘿絲（Ruby Rose）正式出面指控流行天后凱蒂佩芮（Katy Perry），稱對方在20年前曾對她進行性侵犯。露比蘿絲在社群平台Threads上連發多文，聲稱這起事件發生在她20多歲時，地點位於墨爾本的一家夜店。她先是在一則提到凱蒂佩芮的貼文下留言：「凱蒂佩芮曾在墨爾本的Spice Market夜店對我性侵。」

露比蘿絲在社群平台寫下遭性侵的過程，表示「凱蒂佩芮把內褲撥到一邊，用她那令人作嘔的生殖器在我臉上摩擦，直到我猛然睜眼，朝她噴射性嘔吐。」露比蘿絲感嘆這段往事藏在心裡將近20年，「現在我已經40歲了。花了快20年才敢公開說出來，雖然很感激自己活得夠久、終於能發聲，但這也顯示了創傷與性侵對人的影響有多深。謝謝你們看見我。」

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針對粉絲的信任與聲援，露比蘿絲也感性回覆：「在揭開如此赤裸且創傷的往事之前，我告訴自己：『沒關係，妳不需要別人相信妳，妳只需要把這些事從妳可憐的身體裡排解出來，免得它讓妳得癌症。』但看到大家的留言，我流下了感動的淚水，謝謝。」

露比蘿絲暗示不止凱蒂佩芮 鼓起勇氣前往警局報警

而在發文不久後，露比蘿絲表示她將前往警局，了解針對她所經歷過的「任何侵犯事件」是否能展開調查，暗示除了凱蒂佩芮外，還有其他受害經歷。她直言：「雖然可能已經過了法律追訴期，但更有理由去試試看，我名單很長。」

她補充說，過去一直猶豫是否報案，是因為「傷得太深且感到恐懼，我知道體制鮮少發揮作用」。然而數小時後，她再度發文宣布：「我做到了。」並表示之後會分享報案過程，包括兒時受害與成年受害的經歷，目前她僅透露報案過程比預期中順利。

露比蘿絲（Ruby Rose）曾演出《巨齒鯊》《歌喉讚3》等電影。翻攝IG＠rubyrose

凱蒂佩芮不止一次捲性騷疑雲 從未正面回應

露比蘿絲以《勁爆女子監獄》第三季走紅，後續參演過《惡靈古堡：最終章》《捍衛任務2：殺神回歸》《歌喉讚3》及《巨齒鯊》。她於2020年退出影集《蝙蝠女俠》，隨後控訴劇組環境惡劣，並指控製片人與高層（包括前華納兄弟電視總裁Peter Roth）有不當行為。當時華納兄弟反擊指她是因職場行為問題被解僱。

事實上，凱蒂佩芮並非首次面臨此類指控。2019年，曾在〈Teenage Dream〉MV演出的男星喬許克洛斯（Josh Kloss）控訴凱蒂佩芮在片場對他言語霸凌，並在派對上未經同意當眾強行脫下他的褲子露出私處。隨後，喬治亞一名電視主持人坎德拉基（Tina Kandelaki）也聲稱凱蒂佩芮曾在派對上對她不當肢體接觸並試圖強吻。

凱蒂佩芮才在社群平台貼出與男友前加拿大總理杜魯道去科切拉音樂祭看小賈斯汀演出。翻攝IG＠katyperry

此外，凱蒂佩芮於2018年在《美國偶像》擔任評審時，曾在一場海選中突襲強吻一名表示「想把初吻留給另一半」的男參賽者班傑明葛雷茲（Benjamin Glaze）。雖然該參賽者表示不認為是性騷擾，但也坦言感到「不舒服」。

對於#MeToo運動期間的這些指控，凱蒂佩芮從未正面回應，僅在2020年告訴《衛報》，她不想透過回應來「分散真正運動的焦點」，並稱「任何人都可以隨便亂說」，她只想追求真相而非增加噪音。

露比蘿絲在社群平台寫下遭凱蒂佩芮性侵的過程。翻攝Ｘ＠rubyrose

★《鏡報》關心您： ◎察覺對方有性侵意圖時，應冷靜設法離開現場，並立即求救；若遭限制行動，勿過 度刺激對方，千萬不要抵死反抗。 ◎相信直覺！拒絕不舒服或不喜歡的肢體接觸。 ◎睡覺或盥洗時，門窗要上鎖。 ◎避免與有酒醉、吸毒、有暴力傾向或性犯罪前科的人獨處。 ◎當對方出現你認為不妥的言行時，應立刻離開或制止。 ◎如遭性侵，應立即報警與求助信任的人



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