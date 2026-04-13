白沙屯媽祖進香現場實況 目前位置 、路線一次看
凱蒂佩芮被控夜店性侵！《歌喉讚3》女星曝「內褲撥開」噁心細節 「我當場吐了」
曾演出《歌喉讚3》《巨齒鯊》的澳洲女星露比蘿絲（Ruby Rose）正式出面指控流行天后凱蒂佩芮（Katy Perry），稱對方在20年前曾對她進行性侵犯。露比蘿絲在社群平台Threads上連發多文，聲稱這起事件發生在她20多歲時，地點位於墨爾本的一家夜店。她先是在一則提到凱蒂佩芮的貼文下留言：「凱蒂佩芮曾在墨爾本的Spice Market夜店對我性侵。」
露比蘿絲在社群平台寫下遭性侵的過程，表示「凱蒂佩芮把內褲撥到一邊，用她那令人作嘔的生殖器在我臉上摩擦，直到我猛然睜眼，朝她噴射性嘔吐。」露比蘿絲感嘆這段往事藏在心裡將近20年，「現在我已經40歲了。花了快20年才敢公開說出來，雖然很感激自己活得夠久、終於能發聲，但這也顯示了創傷與性侵對人的影響有多深。謝謝你們看見我。」
針對粉絲的信任與聲援，露比蘿絲也感性回覆：「在揭開如此赤裸且創傷的往事之前，我告訴自己：『沒關係，妳不需要別人相信妳，妳只需要把這些事從妳可憐的身體裡排解出來，免得它讓妳得癌症。』但看到大家的留言，我流下了感動的淚水，謝謝。」
露比蘿絲暗示不止凱蒂佩芮 鼓起勇氣前往警局報警
而在發文不久後，露比蘿絲表示她將前往警局，了解針對她所經歷過的「任何侵犯事件」是否能展開調查，暗示除了凱蒂佩芮外，還有其他受害經歷。她直言：「雖然可能已經過了法律追訴期，但更有理由去試試看，我名單很長。」
她補充說，過去一直猶豫是否報案，是因為「傷得太深且感到恐懼，我知道體制鮮少發揮作用」。然而數小時後，她再度發文宣布：「我做到了。」並表示之後會分享報案過程，包括兒時受害與成年受害的經歷，目前她僅透露報案過程比預期中順利。
凱蒂佩芮不止一次捲性騷疑雲 從未正面回應
露比蘿絲以《勁爆女子監獄》第三季走紅，後續參演過《惡靈古堡：最終章》《捍衛任務2：殺神回歸》《歌喉讚3》及《巨齒鯊》。她於2020年退出影集《蝙蝠女俠》，隨後控訴劇組環境惡劣，並指控製片人與高層（包括前華納兄弟電視總裁Peter Roth）有不當行為。當時華納兄弟反擊指她是因職場行為問題被解僱。
事實上，凱蒂佩芮並非首次面臨此類指控。2019年，曾在〈Teenage Dream〉MV演出的男星喬許克洛斯（Josh Kloss）控訴凱蒂佩芮在片場對他言語霸凌，並在派對上未經同意當眾強行脫下他的褲子露出私處。隨後，喬治亞一名電視主持人坎德拉基（Tina Kandelaki）也聲稱凱蒂佩芮曾在派對上對她不當肢體接觸並試圖強吻。
此外，凱蒂佩芮於2018年在《美國偶像》擔任評審時，曾在一場海選中突襲強吻一名表示「想把初吻留給另一半」的男參賽者班傑明葛雷茲（Benjamin Glaze）。雖然該參賽者表示不認為是性騷擾，但也坦言感到「不舒服」。
對於#MeToo運動期間的這些指控，凱蒂佩芮從未正面回應，僅在2020年告訴《衛報》，她不想透過回應來「分散真正運動的焦點」，並稱「任何人都可以隨便亂說」，她只想追求真相而非增加噪音。
★《鏡報》關心您： ◎察覺對方有性侵意圖時，應冷靜設法離開現場，並立即求救；若遭限制行動，勿過 度刺激對方，千萬不要抵死反抗。 ◎相信直覺！拒絕不舒服或不喜歡的肢體接觸。 ◎睡覺或盥洗時，門窗要上鎖。 ◎避免與有酒醉、吸毒、有暴力傾向或性犯罪前科的人獨處。 ◎當對方出現你認為不妥的言行時，應立刻離開或制止。 ◎如遭性侵，應立即報警與求助信任的人
回到原文
更多鏡報報導
有片／凱蒂佩芮分享登太空神奇感受 透露唱這首歌原因
獨家／影壇驚傳大規模侵吞案！片商老闆陳永雄先捲《周處》30億分紅 再爆拿走《陽光女子》7.6億拆帳票房人間蒸發
吃梨戲拍40遍回家大哭！梁朝偉認了「不知道王家衛要什麼」 自揭「朝偉的一天」曝「已到最後表演階段」
為治療癌症重金屬超標63倍！《大內密探》皇上「雙頰凹陷」近照曝 後遺症曝光「說話都吃力」
其他人也在看
一年內連失2至親！ S媽再送走哥哥 歌手姪女悲痛證實：無法消化
[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導原住民歌手雅維·茉芮（林佳霏）近日於社群平台悲痛證實，父親已於本月10日辭世，享壽77歲。由於其父親正是S媽的...
4年前生兒子！恭喜36歲大咖女星懷上第二胎 預產期曝光了
韓國女星朴信惠近期憑藉韓劇《臥底洪小姐》收視持續攀升，再度掀起話題。韓媒報導，她又懷上一胎，升格二寶媽，預產期就在今年秋季，消息一出粉絲紛紛留言恭喜。
香燈腳擠爆火車！她拍下「1幕」超火大 氣喊：媽祖不會保佑你們
苗栗白沙屯拱天宮媽祖於12日深夜11時55分凌晨起駕，展開為期8天7夜的徒步進香行程，今年報名人數突破46萬，創歷史新高。但隨著香燈腳人數增加，也讓進香路上出現許多亂象，有女網友搭火車到站時，剛開門還沒下車，就有一大群香客蜂擁而上，讓她氣喊「媽祖不會保佑你們的」。
《逐玉》鄧凱看直播被炎上！粉絲暴怒 女主播嚇壞刪文喊：「我服了」
藝人走紅之後，一舉一動都會被放大檢視，就連最日常的休閒行為也可能引發討論。中國男星鄧凱因戲劇《逐玉》爆紅後，近日卻因「深夜進入直播間」一事意外登上熱搜，引發粉絲與網友熱議。林宜君
台股漲破36000點早有預兆！ 股市冥燈「巴逆逆」一句話神助攻
美伊情勢稍微露出曙光，美股13日全面收紅，台指期夜盤今（14日）衝破36000點，台股也跟著大漲逾600點，站上36000點大關創新高。然而美國總統川普（Donald Trump）變臉如喝水，當大家還摸不著頭緒時，不少股民發現，台股起飛的推手，又是日前差點隻手終結戰爭的股市反指標冥燈「巴逆逆」。
吳東諺婚禮倒數！白家綺無預警宣布「第五胎」喜訊：我生出來了
最美八點檔女王白家綺，即將於6月與老公吳東諺舉辦婚禮，此外她也開心宣佈由她品牌監製的產品正式上市，讓她得意大喊「我生出來了」。談到婚禮籌備過程，她說每個人一見到她就脫口「感覺妳可以再瘦一點穿婚紗會更美哦」，讓白家綺大笑：「請大家不要緊張好嗎！我現在對好身材的新定義就是心理健康，身體線條自然就會出來，所有漂亮婚紗都穿得下。」
網友「手指狂抖」急發文求助！釣出陳水扁「線上看診」
生活中心／李明融報導有網友在Threads發文分享一段影片，只見他的大拇指不自覺的瘋狂抖動，憂心表示「有時候手指會像這樣突然瘋掉，我這是生病了嗎」，沒想到竟釣出近年成為活網的前總統陳水扁回應「請把手伸直並懸空，拍給阿扁看好嗎？」，回應吸引超過3.3萬人按讚，直呼「果然還是讓專業的來」。
淡出螢光幕／獨家！遍尋中西醫仍不孕 李亦捷閨房戴花施法求子
女星李亦捷兩年多前結婚後，淡出螢光幕，近日在影集《乩身》中飾演柯震東床伴再度受到關注。據悉，她因父親罹患胃癌，之後又檢查出血癌，為了照顧並陪伴家人，加上婚後計畫備孕當媽媽，因此推辭許多演出邀約，甚至為求子做過一些荒謬的嘗試。
來台旅遊「下飛機秒聞到怪味」？日本妹子曝：超商也有
生活中心／綜合報導日籍女星阿部瑪利亞出身偶像女團「AKB48」，離團後專注在台灣發展，經常在YouTube分享台日文化差異。近日她邀請台德混血YouTuber「唄姬」，大聊外國人對台灣的刻板印象，其中1點就是「台灣有個臭味」，下飛機就會聞到，引發一票外國人共鳴；該片被轉到論壇後，不少內行也分析背後原因，直言「很難解決」。
餐廳反向爆紅！「不要來了」成神助攻 老闆狂勸退越多人朝聖
根據《廣州日報》報導，該店爆紅源自網紅劉雨鑫發布的探店影片。影片中，老闆見對方拍攝時幽默表示，擔心曝光後生意過於繁忙難以負荷，這番看似拒客的說法反而引發網友關注，影片迅速在網路擴散，帶動大量人潮湧入。有廣西食客表示，即使一早10點就到場排隊、等候長達兩小時...
鳳山驚魂！1.3米眼鏡蛇「攔路索命」 2騎士嚇瘋急煞慘摔還追撞
高雄鳳山區13日深夜驚傳一起離奇車禍！一名騎士行經南華路時，赫然發現路面有一條巨大異物在「蛇行」中，嚇得他魂飛魄散、緊急煞車，結果後方騎士閃避不及直接追撞，警方與農業局到場後，才發現這名「不速之客」竟然是一條長達1.3公尺的巨型眼鏡蛇，相當恐怖。
霧峰分局槍響！56歲員警喉嚨中彈、子彈貫穿頭蓋骨
台中市警察局霧峰分局派出所，14日驚傳槍響，一名員警喉嚨中彈，子彈貫穿頭蓋骨，送醫搶救。調查發現，該名員警56歲，初步了解無外力因素。
台中員警「喉嚨中彈、貫穿天靈蓋」最新！搶救後恢復呼吸心跳
最新消息，今（14日）上午在台中市霧峰分局吉峰派出所內，有位56歲的男性員警中槍，子彈從喉嚨進、天靈蓋出，當場重創昏迷失去生命跡象，送醫搶救後目前恢復呼吸心跳。
吃麻糬真的比較不想尿？營養師揭原因 加碼授3招避免尿急
看演唱會、追長電影最怕什麼？不是票難搶，而是「中途想上廁所」卻不敢離場！最近網路瘋傳一個神招：「進場前吃麻糬，可以變得更耐尿？」讓不少人直呼太神。但這個都市傳說真的有用嗎？營養師解析，麻糬確實可能讓人「比較不想尿」，但關鍵不只在食物本身，還藏著你沒注意到的生理與心理機制。 麻糬關鍵在「支鏈澱粉」 消化慢讓排尿變慢 夏子雯-貼近你生活的營養師指出，麻糬由糯米製成，為「支鏈澱粉」，因質地黏稠，在胃部排空速度慢，容易產生飽足感，也會讓水分進入血液的速度稍稍減速，尿液生成的自然就慢。 為何真的比較不想尿？ 其實不只食物在影響 1、注意力轉移：忙著咀嚼跟消化，腦袋瓜很忙碌2、潛意識控制：知道要進場了，潛意識會控制飲水量，可能只抿一口水潤喉，進水量少，尿量當然少 想不跑廁所 3招最有效 1、避開利尿飲品（咖啡、茶、酒精）2、開演前務必完成「清空行動」3、飲水採「少量多次、潤唇為主」 （記者吳珮均、圖片來源：motionelements）延伸閱讀： ·別再憋尿了！醫點名「這3種人」恐有致命風險 水沒喝夠更易出現尿急感 ·不改超損腎！醫盤點「愛憋尿4大後果」 怕上廁所不敢喝水也完蛋
富邦女孩「挨酸又矮又胖」！本人回應惹心疼 李雅英也怒了喊1句挺爆
中職富邦悍將啦啦隊Fubon Angels成員丹丹，在社群PO出與台灣籃壇傳奇「野獸」林志傑的同框照，部分網友針對其身材發表負面評論，丹丹13日在Threads發文吐露心聲，「其實我也是知道我很壯，我又矮又胖，你以為我不想要有大長腿嗎？」
《逐玉》張凌赫「現蹤」台灣！國光女神宣布新身分 百人力挺震撼場面曝
「國光女神」許薇安（ViVi）精心籌備1年，終於成立個人品牌，宣布正式升格成為老闆。試營運期間，她掛上紅布條「這裡有間美甲店 老闆是仙女 不知道怎麼宣傳 所以拉紅布條顯擺」，引起鄰居關注。開幕當天現場近百人力挺，搭配滿滿花海，足見她的好人緣。
國發基金再發聲明也無效？聯合再生苦吞2綠燈 6萬張賣單排隊逃
國發基金投資「綠能國家隊」聯合再生（3576）曾引發不少爭議，不過根據最新公告，國發基金已正式申報將出售聯合再生持股，共計420萬1476股。消息一出昨日聯合再生開盤鎖死跌停，雖然國發基金昨晚間做出3點說明，強調為例行性退場作業，不涉及產業扶植目標移轉，綠能產業仍是現階段國家重點產業。但今日聯合再生仍苦吞第二顆綠燈，股價僅剩15.4元，並有6萬張賣單賣不掉。
大型翻車現場！通緝犯逛逢甲夜市開直播爽聊 警突入鏡當「神秘嘉賓」成實境抓人秀
台中29歲詐欺通緝犯陳男，大膽現身逢甲夜市開啟手機直播與粉絲互動，沒想到人還在爽聊，全程已被警方盯上，沒多久警員就現身在鏡頭前，化身直播秀的「神秘嘉賓」，將他當場逮捕歸案，畫面曝光成大型直播翻車現場，警匪當街上演「實境抓人秀」，讓網友全看傻眼。
30歲女狂瘦15公斤卻變泡芙人！醫警告：減重最怕肌肉先流失
不少想減重的人都有一個經驗，明明體重計上的數字掉了，但卻依然無法擁有平坦小腹。初日診所減重專科醫師周建安以30歲女病患為例，她以極端節食與代餐，在短時間內成功減掉15公斤，體重下降，但肚子卻依然鬆垮、線條不明顯，甚至四肢變細卻沒有精神，最後變成典型的「泡芙人」。周建安指出最大問題在於肌肉流失過快。
癲癇發作瞬間失去意識 她遭比特犬啃咬痛醒：臉幾乎認不出來
根據《紐約郵報》（New York Post）及《太陽報》（The Sun）報導，戴維斯在昏迷狀態下無法自我防護，犬隻持續啃咬其臉部組織，導致傷勢集中於口鼻與臉頰區域。她事後透過募資平台說明，自己對事發過程並無記憶，直至恢復意識後才發現情況嚴重。她清醒後嘗試聯繫未婚夫特倫頓...