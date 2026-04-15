凱蒂佩芮被控性侵！受害女星曝光「超扯猥褻細節」

事件起源於露比蘿絲在社群媒體Threads上回應凱蒂佩芮相關新聞時，突然爆料指控凱蒂佩芮在墨爾本已歇業的Spice Market夜店對她進行性侵。露比蘿絲詳細描述當時情況，稱凱蒂佩芮在她躺在朋友腿上時，彎下腰扯開內褲，用下體磨蹭她的臉部，讓她因驚嚇與噁心當場嘔吐。

現年40歲的露比蘿絲表示，過去多年來她將此事包裝成「醉酒趣聞」，因為不知道該如何處理這段創傷。她進一步爆料，當年選擇封口是因為凱蒂佩芮承諾協助她取得美國簽證。露比蘿絲強調，自己因長期受創傷影響，花費近20年時間才重拾勇氣發聲，並已前往警局完成報案程序。

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面對這項嚴重指控，凱蒂佩芮的經紀團隊立即發表聲明回應，怒斥露比蘿絲的言論「不僅完全錯誤，更是危險且魯莽的謊言」。經紀方全盤否認指控內容，並暗指露比蘿絲具有濫訴傾向，指出她過往曾多次對他人提出類似指控，但都遭到當事人否認且查無實據。

隨著爭議擴大，網友開始質疑露比蘿絲指控的真實性。有人比對時間線發現，露比蘿絲所述的案發年份早於該夜店實際開業日期，存在明顯矛盾。加上露比蘿絲曾有因職場行為不檢被劇組解雇的紀錄，讓外界對這次指控的動機與可信度產生懷疑，使整起事件更顯撲朔迷離。

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