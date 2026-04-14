白沙屯媽祖進香現場實況 目前位置 、路線一次看
凱蒂佩芮被控性侵！女星公開稱遭她「下體蹭臉噁心到吐」 聲明不忍了反擊：指控慣犯
流行天后凱蒂佩芮（Katy Perry）陷入入行以來最大性醜聞！澳洲女星露比蘿絲（Ruby Rose）日前公開指控凱蒂佩芮曾在20年前對她進行性侵犯，甚至爆出細節包括「內褲拉開摩擦臉部」等噁心內容。對此，凱蒂佩芮的代理人首度發表聲明強力否認，痛斥這些指控是「絕對虛假且危險的謊言」，更反指露比蘿絲是「指控慣犯」。
內褲拉開摩擦臉部 露比蘿絲：我對她噴射性嘔吐
露比蘿絲在社群平台詳細描述了這段塵封20年的陰影，起因是她看到凱蒂佩芮在科切拉音樂節的動態。她回憶道，當時她才20歲出頭，為了躲避對方而靠在好友腿上休息，沒想到凱蒂佩芮竟彎下腰，「把內褲拉到一邊，用她那令人作嘔的陰部蹭我的臉，直到我猛地睜開眼睛，然後對著她嘔吐。」
露比蘿絲坦言，事後她確實吐在凱蒂佩芮身上，但當時為了避免尷尬，對外都包裝成「醉酒後的搞笑故事」。她更自爆後來選擇噤聲的原因：「後來她同意幫我辦美國簽證，所以我一直保守著這個祕密。但我確實告訴過你們，她不是個好人。」她感嘆花了近20年才敢發聲，就是因為性侵創傷對身體影響巨大。
凱蒂佩芮代理人火大開砲：這女的指控過很多人
面對露比蘿絲指指點點，凱蒂佩芮的一位代表透過《綜藝》雜誌發表嚴正聲明，強調露比·羅斯的指控不僅完全是捏造，更是「危險、肆無忌憚的謊言」。聲明中更進一步反擊，指出露比·羅斯曾在社群媒體上對多位人士發出嚴重指控，而那些指控最終都被證明是虛假的，「這已是眾所周知的事實」。
凱蒂佩芮被控性侵之際，正與男友賈斯汀·特魯多（Justin Trudeau）甜蜜現身科切拉音樂節。她在社群平台貼出看小賈斯汀演出的影片，還打趣吐槽比伯在台上看YouTube影片：「謝天謝地他有高級會員，我可不想看到廣告。」沒想到這段日常發文，竟意外引發露比蘿絲跨海開火。
★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595
★《鏡報》關心您： ◎察覺對方有性侵意圖時，應冷靜設法離開現場，並立即求救；若遭限制行動，勿過 度刺激對方，千萬不要抵死反抗。 ◎相信直覺！拒絕不舒服或不喜歡的肢體接觸。 ◎睡覺或盥洗時，門窗要上鎖。 ◎避免與有酒醉、吸毒、有暴力傾向或性犯罪前科的人獨處。 ◎當對方出現你認為不妥的言行時，應立刻離開或制止。 ◎如遭性侵，應立即報警與求助信任的人
回到原文
更多鏡報報導
凱蒂佩芮被控夜店性侵！《歌喉讚3》女星曝「內褲撥開」噁心細節 「我當場吐了」
獨家／影壇驚傳大規模侵吞案！片商老闆陳永雄先捲《周處》30億分紅 再爆拿走《陽光女子》7.6億拆帳票房人間蒸發
國民兒子長大了！16歲Kimi「正面照」瘋傳 180公分跳殺「帥過林志穎」
30歲女「七孔流血」下體也在流！不到半天死亡 男友嚇傻喊「我沒有」…3天後真相曝光
其他人也在看
兒女長大想圓夢！50歲博士媽想當「工程師」 內行人揭2大殘酷真相
許多母親為了全心全意照顧小孩而暫停職涯，但當孩子長大後，重返職場的念頭也隨之浮現。一名媽媽表示，自己大學主修物理，過去10年專心在家育兒，如今孩子已長大，她希望重新投入職場，甚至考慮攻讀光電博士再轉職工程師。不過，她也擔心，等到博士畢業時可能已經50歲，是否仍有機會被企業聘用，貼文曝光後，掀起網友熱議。
馬桶「黃色污垢」好難刷！ 達人：檸檬酸粉浸泡即可
家事達人陳映如近日分享了一次跨海家事教學經驗。她的外甥女在英國租屋後，發現馬桶內部布滿深褐色垂直水垢，底部凹槽更是積累厚厚的黃褐色汙垢，嘗試各種市售清潔劑卻始終無法有效清潔。陳映如立刻提供遠端指導，只需檸檬酸粉末就能輕鬆解決問題。
以為只是老花 「視神經無聲殺手」奪走6旬婦視力！一次爆2大疾病上身
隨著高齡化社會加劇與數位3C產品的普及，視力退化已成為現代人不可忽視的健康議題。許多民眾常將「視力模糊」誤以為只是老花或近視加深，卻忽略青光眼、白內障等眼疾可能早已悄然發生，逐步侵蝕視覺品質。醫師指出，視覺障礙不僅影響日常生活品質，更與長照需求及長者跌倒風險密切相關；研究顯示，視覺受損長者的跌倒風險可較一般人高出2倍以上。（記者：簡浩正）
白沙屯媽祖起駕疑政壇大咖致詞太久惹怒 信徒曝：連王爺神轎都不耐煩
苗栗拱天宮「白沙屯媽祖」昨（13日）凌晨起駕，展開8天徒步前往北港天后宮行程。由於是一年一度宗教盛事，且適逢年底大選，不少政治人物到場致詞，但也傳出致詞過於冗長引發信眾不滿，連山邊王爺神轎都在廟外等待時出現激烈晃動，引發熱議。對此拱天宮主委也出面解釋，坦承「確實有改善空間」。
王彥程人氣高官網影片上「繁體中文」！送「這個」台灣伴手禮被隊友狠拒收
體育中心／綜合報導韓職台灣左投王彥程本季與韓華鷹簽下亞洲外援合約，開季3場比賽繳出2場優質先發，防禦率只有2.03，表現比外援合約選手還出色，被韓媒封為「台灣王子」，近期官網也推出他的日常生活影片，特地上了「繁體中文」字幕，讓台灣球迷直呼感動；而王彥程也透露來韓國特地帶了很多韓星都喜歡的「小泡芙」當伴手禮，不過卻因為一個有趣的理由被拒收。
工地高薪代價大！水電學徒揭「1陋習」超可怕 只做4個月崩潰喊離職
願意吃苦就能換高薪？一名網友發文抱怨，他不菸不酒不檳榔，但在工地當了4個月的學徒，發現每個師傅都在抽菸，「菸是一根一根的一直點，嘴巴叼著一根菸，邊做邊抽」，為了不讓自己的肺壞掉，決定提出離職。
家中長輩突進ICU！他感慨「對長照完全改觀」：事情多到超乎想像
隨著台灣邁入高齡化社會，長照議題備受關注。有網友分享，近來家中長輩突然住進加護病房，四個子女為此焦頭爛額、心力交瘁，讓原PO有感而發，坦言對長照機制完全改觀，引發網友討論。
極端天氣來襲！ 全美數百萬人進入警戒狀態
極端天氣來襲！ 全美數百萬人進入警戒狀態
他常莫名瘀青！意外車禍斷腿血流不止 才知罹患「這疾病」
「為什麼我身上的瘀青，總是比別人多？」大學時的一場車禍，讓小偉（化名）第一次知道，自己體內因缺少凝血因子被診斷罹患血友病；原本以為只是普通外傷，卻因傷口無法止血，最終被迫截肢，人生從此改變。另一位病友小任（化名）則表示，「打針」對多數人只是幾秒鐘，但對血友病友而言，卻是一場每天都要面對的挑戰，反覆尋找血管、承受疼痛，只為了維持看似「正常」的生活。（記者：簡浩正）
NBA》從未打過季後賽 Zion Williamson預測一個不一樣的夏天
Zion Williamson對自己在效力紐奧良鵜鶘的前7個 NBA 球季中從未參加過季後賽感到不滿
影/回天乏術！台84線重大車禍「男子拋飛橋下傷重不治」
台84線位於台南市麻豆區的路段今天（14日）發生重大車禍，3輛大小貨車不明原因高速追撞成一團，現場釀成3人輕重傷，其中1人噴飛橋下無生命跡象，送醫搶救後仍因傷重宣告不治。
房價擠壓人口外溢！雙北蛋黃區重新定義？內行人揭「這縣市」地位恐超車
雙北就業機會豐富，吸引大量人口定居，然而隨著土地資源趨於飽和，人口與開發逐漸向外擴散，「蛋黃區是否會隨之擴大」也成為熱門討論話題。一名網友指出，雙北可開發土地已相當有限，反觀桃園與機場捷運沿線近年重大建設不斷，過去被視為外圍的南港、內湖、士林、北投，如今似乎逐步納入蛋黃區範圍，貼文曝光後，掀起網友熱議。
不只外表吸睛！4生肖女自帶「高質感又溫柔」，「這位」人美心更善讓人忍不住被吸引～
不只長相出眾，氣質自然出挑，更難得的是，她們內心柔軟、待人真誠，總能在不經意間散發出讓人安心的魅力。這樣的人，不需要刻意討好，也不用強勢存在，卻能在群體中默默成為大家最喜歡、最信任的存在。以下這四個生
這3生肖要發了！財運走高擋不住 偏財悄悄降臨
這3生肖要發了！財運走高擋不住 偏財悄悄降臨
夜市爆紅「澱粉腸」其實不是肉？營養師揭成分 小心吃進致癌風險
最近夜市突然出現一款「澱粉腸」爆紅，不只排隊人潮誇張，還被不少人稱為「比香腸更Q更好吃」。但你有想過嗎？這種吃起來香又彈的東西，裡面到底是肉，還是「另有玄機」？營養師直言，澱粉腸其實不是你以為的「肉製品」，而是高比例澱粉搭配少量碎肉與大量添加物的加工食品。不只蛋白質不高，還可能隱藏高鈉、高脂與致癌風險，吃多了反而對健康造成負擔。 成分曝光 澱粉腸其實是「澱粉為主」 夏子雯-貼近你生活的營養師表示，雖然不確定這次夜市出現的澱粉腸的內容物，但根據市面上常見的成分，通常包含以下幾類： 1、高比例的食用澱粉，或修飾澱粉：能讓澱粉腸保持Q彈、久放、不會變硬、鬆散2、低比例的肉類：為了提高肉的風味，通常會添加成本較低的肉類，如雞肉、豬肉、邊角碎肉等，或添加動物油脂增加滑順度，又或是添加大豆蛋白及其它蛋白質添加物，以提高產品的蛋白質檢測含量 3、額外添加調味料與食品添加劑：澱粉腸之所以吃起來香、看起來像肉，是添加了各種像是：．保水劑（磷酸鹽類）：讓澱粉凍鎖住水分，吃起來才會軟嫩多汁．著色劑：通常加入食用色素來模擬熱狗粉紅色澤．增稠劑與膠體：增強凝膠彈性、預防澱粉縮水．調味料與香精：來彌補真實肉量不足
李洋捐千萬獎金後財產曝光 擁3400萬存款、也背負3600萬房貸
曾是羽球國手的運動部長李洋昨天公開宣布將把奧運金牌獲頒的加碼1千萬台幣獎金，全數捐贈給公益團體，根據監察院今（14）公布的廉政公報，李洋存款3401萬2998元、購入1棟2082萬的預售屋，但也背負3千6百多萬元房貸。
52歲男腹痛一檢查竟是「癌王」 醫：血糖控制也沒用
台中一名52歲男性患者確診糖尿病5年，糖化血色素始終維持在6.5%以下，血糖控制成績亮眼，卻在近期因持續腹部悶痛就醫，意外發現胰臟長了3.5公分的腫瘤，確診為胰臟癌。
天生自帶好命氣場！這3星座女「眼光精準又有格局」，靠自己也能過上富足生活
有些人天生自帶好命氣場，不一定非要嫁入豪門，卻總能把日子過得風生水起。這3個星座女就是典型代表，她們的「貴氣」不只體現在外表，更展現在眼光與格局上。
日本見「牙刷1設計」她驚呆！釣一票台人共鳴：30多年前台灣就有
台灣人熱愛出國旅遊，其中國家又以日本最為多人喜愛。一名網友近日在社群平台發文分享住宿經驗，意外掀起討論，當天她入住日本民宿時打開備品牙刷，發現竟未附牙膏，仔細觀察後更覺得刷毛中似乎卡有異物，隨後才恍然大悟驚呼「原來人家牙膏已經直接塗在裡面了啦」。
台南永康深夜火警！鐵皮屋全面燃燒波及鄰店 出動24消防車搶救
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導台南市永康區大灣路一處民宅今（14）日凌晨驚傳火警，現場為2層樓鐵皮建物，火舌竄出、濃煙瀰漫，並波及隔壁情趣用品店...