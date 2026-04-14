凱蒂佩芮被控性侵！女星公開稱遭她「下體蹭臉噁心到吐」 聲明不忍了反擊：指控慣犯

凱蒂佩芮跟男友前加拿大總理杜魯門在科切拉音樂節度假，被隔海指控性侵。翻攝IG＠katyperry

流行天后凱蒂佩芮（Katy Perry）陷入入行以來最大性醜聞！澳洲女星露比蘿絲（Ruby Rose）日前公開指控凱蒂佩芮曾在20年前對她進行性侵犯，甚至爆出細節包括「內褲拉開摩擦臉部」等噁心內容。對此，凱蒂佩芮的代理人首度發表聲明強力否認，痛斥這些指控是「絕對虛假且危險的謊言」，更反指露比蘿絲是「指控慣犯」。

內褲拉開摩擦臉部 露比蘿絲：我對她噴射性嘔吐

露比蘿絲在社群平台詳細描述了這段塵封20年的陰影，起因是她看到凱蒂佩芮在科切拉音樂節的動態。她回憶道，當時她才20歲出頭，為了躲避對方而靠在好友腿上休息，沒想到凱蒂佩芮竟彎下腰，「把內褲拉到一邊，用她那令人作嘔的陰部蹭我的臉，直到我猛地睜開眼睛，然後對著她嘔吐。」

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露比蘿絲坦言，事後她確實吐在凱蒂佩芮身上，但當時為了避免尷尬，對外都包裝成「醉酒後的搞笑故事」。她更自爆後來選擇噤聲的原因：「後來她同意幫我辦美國簽證，所以我一直保守著這個祕密。但我確實告訴過你們，她不是個好人。」她感嘆花了近20年才敢發聲，就是因為性侵創傷對身體影響巨大。

露比羅絲指控凱蒂佩芮20年前在夜店性侵她，花了20年她才能把事情說出來。翻攝IG＠rubyrose

凱蒂佩芮代理人火大開砲：這女的指控過很多人

面對露比蘿絲指指點點，凱蒂佩芮的一位代表透過《綜藝》雜誌發表嚴正聲明，強調露比·羅斯的指控不僅完全是捏造，更是「危險、肆無忌憚的謊言」。聲明中更進一步反擊，指出露比·羅斯曾在社群媒體上對多位人士發出嚴重指控，而那些指控最終都被證明是虛假的，「這已是眾所周知的事實」。

凱蒂佩芮被控性侵之際，正與男友賈斯汀·特魯多（Justin Trudeau）甜蜜現身科切拉音樂節。她在社群平台貼出看小賈斯汀演出的影片，還打趣吐槽比伯在台上看YouTube影片：「謝天謝地他有高級會員，我可不想看到廣告。」沒想到這段日常發文，竟意外引發露比蘿絲跨海開火。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595

★《鏡報》關心您： ◎察覺對方有性侵意圖時，應冷靜設法離開現場，並立即求救；若遭限制行動，勿過 度刺激對方，千萬不要抵死反抗。 ◎相信直覺！拒絕不舒服或不喜歡的肢體接觸。 ◎睡覺或盥洗時，門窗要上鎖。 ◎避免與有酒醉、吸毒、有暴力傾向或性犯罪前科的人獨處。 ◎當對方出現你認為不妥的言行時，應立刻離開或制止。 ◎如遭性侵，應立即報警與求助信任的人



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