凱蒂佩芮遭控性騷擾女星 《蝙蝠女俠》露比蘿絲隱忍20年

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露比蘿絲指控曾被凱蒂佩芮侵犯。（圖／路透社）

澳洲女星露比蘿絲（Ruby Rose）近來指控流行樂壇天后凱蒂佩芮（Katy Perry）曾侵犯她，她在公開發文中詳述事發經過。對此，凱蒂佩芮方面則發表聲明駁斥。

露比蘿絲透露，該事件發生在她20多歲，當時她在澳洲墨爾本一家夜店，她在朋友身邊休息，沒想到凱蒂佩芮突然上前對她做出不當舉止，她當場嘔吐在凱蒂佩芮身上。經過20年，露比蘿絲才敢公開這件事，「雖然我非常感激自己能活得夠久、能找回說話的勇氣，但這正顯示了創傷與性侵所帶來的衝擊有多麼深遠。」她解釋自己不算提告，但她需要說出來。

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現年40歲的露比蘿絲參演過影集《勁爆女子監獄》、《蝙蝠女俠》以及電影《巨齒鯊》、《捍衛任務2：殺神回歸》、《限制級戰警：重返極限》等作品。

凱蒂佩芮發聲明回應。（圖／路透社）

面對此事在社群延燒，凱蒂佩芮方面回應：「露比蘿絲（Ruby Rose）在社群媒體上流傳的關於凱蒂佩芮的指控，不僅絕非事實，更是危險且魯莽的謊言。蘿絲女士過去有多次在社群媒體上對不同人士提出嚴重公開指控的紀錄，而這些說法均反覆遭到當事人的否認。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導

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