凱蒂佩芮高調日本放閃新歡 短裙長靴遭批：見首相穿這樣？
娛樂中心／程正邦報導
戀情曝光 凱蒂佩芮與前總理杜魯道日本同框
流行樂天后凱蒂佩芮（Katy Perry）與加拿大前總理小賈斯汀·杜魯道（Justin Trudeau）的戀情持續升溫。兩人首度高調同框，竟是透過前日本首相岸田文雄在 X上分享的一張合照曝光，證實一行人於上週五正在日本共度時光。
岸田文雄在貼文中寫道：「加拿大前總理 @JustinTrudeau 與他的伴侶訪問日本，並與我和妻子共進午餐。」照片中，41 歲的凱蒂佩芮站在岸田首相的妻子裕子身旁，裕子女士穿著端莊保守的服裝，而凱蒂則穿著短版西裝外套、迷你裙、黑色絲襪，搭配長靴的時尚勁裝。
Great to see you @kishida230. Katy and I were so glad to have the chance to sit down with you and Yuko. Thank you, Fumio, for your friendship and your continued commitment to both the international rules-based order and to a better future for everyone. https://t.co/zLEuppHNST
— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) December 4, 2025
穿搭引發「外交爭議」：迷你裙見首相是否合宜？
杜魯道隨後轉貼了這張照片，並甜蜜留言：「很高興見到你，@kishida230。凱蒂和我非常榮幸能與你和裕子坐下聊天。謝謝你，文雄，感謝你的友誼，以及你對維護國際秩序與推動更美好未來的不懈承諾。」。
然而，這張看似溫馨的國際友人合照，卻在社群媒體上引發了關於「穿搭適宜性」的強烈爭議。部分網友及粉絲批評凱蒂佩芮的穿搭在正式或半正式場合中，顯得「不合宜」。有粉絲直接批評：「她的服裝完全不適合這種場合。」另一人則留言：「她真的決定穿這樣？我覺得自己被耍了。
稱呼爭議：岸田稱「伴侶」被網轟「忽略天后身分」
更有網友認為，如果她是以「前任領袖的伴侶」身份出席正式社交活動，應該更加嚴謹：「找個造型師也不為過。」 除了穿搭之外，岸田文雄在貼文中僅稱凱蒂為杜魯道的「伴侶」，沒有點出她的全球流行天后身分，也引發部分粉絲的不滿。
許多歌迷紛紛在貼文下方留言抗議：「先生，您說的可是凱蒂佩芮」、「那可是 KATY PERRY，全球流行偶像。」甚至有網友直接「糾正」首相：「您應該說 @katyperry 和她的伴侶，岸田先生。」凸顯了凱蒂在全球流行文化中的巨大影響力不容忽視。
愛相隨的巡演時光：粉絲樂見天后走出情傷
事實上，凱蒂佩芮這趟日本之行，正值她的全球《Lifetimes Tour》巡演來到日本站。她於 12 月 3 日在埼玉超級競技場舉行了滿場演唱會。杜魯道則以男友身份愛相隨，利用巡演空檔，兩人盡情在東京四處遊玩、品嚐美食。
凱蒂隨後在 Instagram 上分享了多張照片，包括兩人一起參觀 teamLab Planets 美術館、享用精緻壽司的畫面，並甜蜜寫下：「巡演中的東京時光，還有更多。」
