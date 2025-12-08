凱蒂佩芮「同框新歡」照片流出！天后穿搭突被網酸

娛樂中心／王靖慈報導

加拿大前總理杜魯道（Justin Trudeau）日前傳出與美國流行天后凱蒂佩芮（Katy Perry）熱戀的消息！近日兩人高調同框的合照透過前日本首相岸田文雄的社群意外曝光，並一起開心用餐，沒想到這溫馨的時刻，卻有網友批評凱蒂佩芮的穿著「不合宜」，意外引發爭議。





凱蒂佩芮（左二）身穿短裙與黑絲和皮靴與日本首相岸田文雄（右一）夫妻檔用餐。（圖／翻攝自「kishida230」X）





前日本首相岸田文雄4日在個人社群平台X上分享一張合照，並在貼文中表示：「加拿大前總理杜魯道與他的伴侶一同來訪日本，並與我們夫妻共進了午餐。很高興我們能一直維持這樣的友誼。」然而照片中的凱蒂佩芮身穿深棕色套裝，上身是短版西裝外套，下身則是緊身短裙，腳上還搭配黑色透膚絲襪，和一雙黑色短靴，既簡潔又時尚，不失她強大的明星氣場。與一旁岸田文雄的妻子岸田裕子保守穿搭，呈現鮮明對比。

日本網友針對4人用餐照片發表意見。（圖／翻攝自X）

照片曝光後，岸田文雄貼文獲得3150萬次瀏覽，沒想到有網友不僅稱雙方領導人之間的互動為「不必要」，還批評凱蒂佩芮的「著裝怪異」，並稱讚了岸田文雄的妻子，認為她的服裝符合聖誕節主題，顯得節日氣氛濃厚，引發了關於凱蒂佩芮「穿搭適宜性」的討論。甚至凱蒂佩芮粉絲對岸田文雄的貼文中只用「伴侶」代替感到不滿，爭議不斷。儘管如此，仍是有不少網友對這4位溫馨的國際互動表示肯定與高興，並留言表示：「哇！他們還特地前來拜訪岸田夫婦呢！真令人高興。現任職位時建立的羈絆是真實不虛的呢。」、「哇！ 是杜魯道和凱蒂佩芮啊…」。













