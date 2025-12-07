凱蒂佩芮「黑絲+迷你裙」見前日相夫婦 網友酸爆：不莊重

加拿大前總理杜魯道（Justin Trudeau）日前偕女友、美國流行樂天后凱蒂佩芮（Katy Perry），與前日本首相岸田文雄夫婦在東京會面，當天凱蒂佩芮身穿一襲迷你裙套裝，被嫌不夠端莊，引發熱議。

岸田文雄夫婦（右一、二）與杜魯道（左一）、凱蒂佩芮（左二）合影。（圖／翻攝岸田文雄臉書）

美國《紐約郵報》報導，岸田文雄6日在X曝光與杜魯道和凱蒂佩芮一同用餐的照片，他表示，「加拿大前總理杜魯道與他的伴侶來日本，我們夫婦與他們一起午餐。」照片中，41歲的凱蒂佩芮穿著短版西裝外套、迷你裙、黑色絲襪與靴子，站在身穿長裙的岸田文雄妻子旁邊，形成強烈對比。

報導指出，照片曝光後，不少網友批評凱蒂佩芮的穿著過於性感，與正式外交場合不符，有人表示，「她的穿著完全不適合這種外交場合」、「她真的決定穿這個？我感覺像被整一樣。」

還有人說，「如果她要在前國家元首的官方活動以+1 身分出席，找個造型師不會要她的命吧。」也有人附和，「拜託給她配個時尚顧問吧！這裙子跟靴子……（遮臉）。」

此外，也有人批評岸田在貼文中稱佩芮為杜魯道的「伴侶（partner）」，有欠妥當，有網友表示，「先生，您說的是那個凱蒂佩芮」、也有人酸，「那是凱蒂佩芮，全球巨星好嗎？」

