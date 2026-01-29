凱薩獎揭曉提名《再見未來男孩》 大四喜稱霸動畫片

《再見未來男孩》小男孩和小女孩兩個主角的名字，源自西班牙語中的「Arcoíris」（彩虹之意。（圖／海鵬提供）

2026年第51屆法國凱薩獎昨晚（28日）揭曉入圍名單，由新銳導演烏戈比安維努（Ugo Bienvenu）執導、奧斯卡影后娜塔莉波曼監製的冒險動畫片《再見未來男孩》（ARCO）表現亮眼，一舉榮獲包括：最佳動畫片、最佳首部電影、最佳原創音樂，以及最佳音效等4項大獎提名，稱霸所有動畫片。

本片劇情講述一名來自未來的10歲小男孩艾珂（Arco）意外穿越回2075年，並與小女孩伊莉絲（Iris）展開冒險的故事。在國際上備受肯定，日前不僅榮獲歐洲電影獎最佳動畫片大獎，上周更獲2026奧斯卡最佳動畫片提名。導演烏戈比安維努在得知獲得凱薩獎4項提名時高興得不得了，並對能獲同業肯定，表達他最深切的感動，「這是我從事動畫以來最具意義的時刻」。

廣告 廣告

《再見未來男孩》劇情穿梭於兩個相距857年的未來世界。（圖／海鵬提供）

這部費時五年拍攝的動畫《再見未來男孩》，被導演烏戈比安維努形容是他人生的「巨大豪賭」。甚至為它傾注所有財產，「一旦電影失敗，我會立刻失去房子」。烏戈想藉該片提醒人們，未來並非注定絕望，「人類的想像力和直覺，是機器無法取代的超能力」。《再見未來男孩》去年勇奪安錫國際動畫影展最佳影片大獎，不僅獲媒體讚譽「宛如《E.T.外星人》遇上宮崎駿」，更接連橫掃美國國家評論獎、紐約影評人協會等最佳動畫片大獎，更同時獲得金球獎以及奧斯卡最佳動畫片的雙料提名。看到五年的努力逐步被肯定，更引發觀眾熱烈回響，烏戈與團隊都感到無比激動。

《再見未來男孩》設定兩個相距857年的未來世界，藉由「彩虹」奇幻之橋魔幻連結。（圖／海鵬提供）

驚人的是，《再見未來男孩》竟曾經一度難產。幸賴奧斯卡影后娜塔莉波曼的即時「救場」，最後才起死回生。原來娜塔莉波曼看了45分鐘的分鏡稿感到驚艷不已，決定搬錢注入拍攝，並親自擔任監製。娜塔莉波曼稱許該片是個「未來的記憶」，認為「世上所有的發明，最初都源於某人的想像力」。她對該片「2D手繪感」感到愛不釋手，認為其「人類的溫度」與「藝術性」，是機器人或AI無法取代的。娜塔莉波曼更喜歡《再見未來男孩》對兒童觀眾的尊重，希望透過這部電影激發孩子想像一個更美好的未來，因為「這是改變現實的第一步」。

娜塔莉波曼搬錢力挺《再見未來男孩》推中、法文版春節上映。（圖／海鵬提供）

有趣的是，《再見未來男孩》片中10歲小男孩「Arco」和小女孩「Iris」兩個主角的名字，其實源自西班牙語中的「Arcoíris」（彩虹之意）。劇情設定兩個相距857年的未來世界，就是藉由「彩虹」這座奇幻之橋來連結，並且完美地魔幻呈現。全片視覺風格既有吉卜力的奇幻感，更有烏戈個人獨特的線條風格。電影融合各種映襯元素，如同彩虹般絢麗多彩，以建構精妙的未來世界和可愛討喜的角色大放異彩，讓影媒眼睛一亮，讚譽「宛如《E.T.外星人》遇上宮崎駿」。2026凱薩獎頒獎典禮將於2月27日在巴黎舉行。

《再見未來男孩》將提前於2月13日春節期間起、以法文版及中文配音版雙語全台上映。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

台中大雅傳砍人案！6旬婦頸部「10公分刀傷」送醫 警全力追緝中

張美阿嬤農場三姊開撕！ 怒轟「巨嬰弟」：只會情勒老母親

女主管張嘴飄「煮熟高麗菜味」！每天刷3次牙還是臭 專家揭元凶