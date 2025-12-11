凱達大飯店攜手臺鐵 打造聖誕愛心市集

記者古可絜／臺北報導

為推動在地公益參與並活絡萬華人文風采，臺北凱達大飯店與國營臺灣鐵路股份有限公司首次攜手舉辦「愛在萬華 聖誕公益市集」，將於明（12）日在萬華車站大廳登場。市集以「溫暖萬華、公益同行」為主題，結合飯店餐飲、伴手禮、品牌及捐物，將愛心化為實際行動，邀請民眾在充滿歷史風華的萬華車站，共同迎接溫馨的聖誕佳節。

此次活動由臺鐵公司與臺北凱達大飯店共同舉辦，結合萬華地區的人文底蘊與交通場域特色，將萬華車站打造成一個充滿暖意的市集。民眾可搭乘臺鐵列車抵達，出站即可參與義賣，體驗一場由歷史建築與現代公益交織的美好盛會。

臺北凱達大飯店主廚團隊特別準備多款冬季熱銷美食與節慶伴手禮，包括酥香可口的「蔥燒酥」、鬆軟綿密的「檸檬磅蛋糕」，以及經典伴手禮「蘿蔔絲酥餅」等熱銷品項讓民眾搶先預購。義賣現場也將供應多樣暖胃又暖心的佳餚，包括「鴛鴦炒粉」、「臺式肉絲炒麵」以及甫榮獲麻油料理冠軍的「老火甘蔗頭麻油雞料理包」等多樣化的商品選擇，讓民眾不但能享受現場美食，也能把臺北凱達招牌料理帶回家。

現場將設有臺北凱達大飯店全體同仁所捐贈全新或鮮少使用的二手物品，民眾在尋找生活「寶藏」的同時，也能賦予物品新的價值與生命；現場還有多家知名廠商美津濃、日造酒妝、百錄、KOZI、阿嬤的配方，以及萬華在地商家川業肉圓、布田食品及艋舺大豐參與活動，捐出多款暢銷的特色商品。

聖誕愛心市集將於12月12日下午1時至6時在萬華車站大廳登場，「愛在萬華 聖誕公益市集」所有義賣所得，將在扣除必要成本後全額捐贈予「臺北市朝陽社會關懷協會」及其他公益團體，用於弱勢家庭扶助與社區照護服務，將城市的溫暖傳遞到每一個角落。

臺北凱達與臺鐵聯手打造聖誕愛心市集12月12日萬華車站大廳登場。（臺鐵提供）