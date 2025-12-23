凶刀皆網購取得！ 張文犯案前到誠品南西「場勘」稱想拍聖誕樹

檢警持續深入追查1219北市隨機攻擊事件，發現凶嫌張文共持有13把長短刀，均來自購物平台網購，並於超商等管道取貨，北市刑大公布張文網購取貨的最新監視器畫面，並找出犯案前一天，張文就曾前往誠品南西店探勘，還以拍攝聖誕樹為由，詢問服務台能否上頂樓。

12月15日19：28張文在超商領取包裹。圖／北市刑大提供

專案小組在犯罪現場及張文住處一共搜出13把長短刀，其中3把長刀，分別在去年4月、7月跟今年1月，以新台幣2300到2700元不等的價格購入；另外10把短刀則分別價格600餘元，於去年的4月分3次購入。

蝦皮店到店門市的監視器也拍到，張文取貨的畫面。圖／北市刑大提供

另外，專案小組擴大調閱張文犯案前的軌跡發現，他均獨自一人行動，事發前一天12月18日18時47分，就曾到誠品南西店5樓探勘，確認至5A夾層及頂樓的樓梯位置後，還下樓到4樓服務台向客服人員表達希望到頂樓查看，原因是想拍攝對面文創園區的聖誕樹，客服人員以該區域未對外開放婉拒。



警方指出，掌握張文採購時間、清單及場勘畫面，研判是經過縝密規劃與準備，預謀犯案至為明顯。

張文詢問服務台人員可否上頂樓拍攝。圖／北市刑大提供

張文預12/18到百貨探勘。圖／北市刑大提供

※拒絕暴力 請撥打110

※犯罪行為，請勿模仿

