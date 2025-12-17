凶嫌自首卻找不到遺體 警方膠著8天「求神助」終破案

蔡男因不堪良心譴責，向警方自首殺人棄屍。警方獲報尋找遺體卻遍尋不著，最後祈求土地公幫忙，隔天案情就有了進展。示意圖／Photoac

一名22歲蔡姓男子7日晚到屏東縣枋寮派出所自首，自稱2年前曾因財務糾紛勒斃一名劉姓女子，並棄屍在偏僻山區。警方獲報隨即帶著蔡男確認棄屍位置，卻始終未能尋獲，甚至一度懷疑是謊報，直到13日下午祈求土地公協助，隔天就有了進展，在彰化芬園鄉虹道橋下發現一個裝有遺體的黑色垃圾袋，打開後發現一具已成白骨的遺體，檢驗後確認這名死者就是劉女。

綜合媒體報導，22歲的蔡男是台中霧峰人，住在屏東墾丁打工，因為與南投名間的59歲劉姓婦人有債務問題，在2023年10月與她談判失敗，竟一時氣憤徒手把劉婦掐死並棄屍在一處偏僻山區。蔡男供稱，犯案後一直感到不安，最後承受不住良心譴責，才向警方自首。

警方獲報後隨即成立專案小組偵辦，並多次帶著蔡男前往現場指認棄屍位置，但始終遍尋不著，一度懷疑是否蔡男謊報。直到13日下午，屏東縣政府警察局刑警大隊人員，陪同刑事局長周幼偉到屏東車城鄉福安宮參拜，祈求土地公協助破案。隔天上午就有了進展，警方在彰化縣芬園鄉鴻禧橋下，發現一個裝有遺體的黑色塑膠袋，打開發現屍體已成白骨，經檢驗確認就是劉婦。

警方除了蔡男之外，也逮捕了另一名陳姓共犯，經初步偵訊後，依殺人罪嫌移送，全案詳細犯案動機與經過，仍待警方進一步調查釐清。



