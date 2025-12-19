凶嫌身帶4把刀 警：預謀犯案

張嫌19日在台北車站及捷運中山站周遭隨機傷人，犯案後墜樓送醫不治，在捷運中山站外的人行道遺留傷者血跡，令人怵目驚心。（范揚光攝）

北市19日驚傳隨機殺人案！27歲妨害兵役通緝犯張文，昨天下午5時許，先至台北捷運板南線台北車站M7出口丟擲煙霧彈，並持尖刀砍殺試圖制止的57歲余姓男子，余送醫急救後不治；隨後傍晚6點半，張嫌又到南京西路上丟擲煙霧彈，持尖刀隨機砍殺路人，並一路殺進誠品南西店，又造成2人死亡、5人受傷，張嫌被警方包圍，最後墜樓，經送醫搶救後不治，警方發現，張嫌身上持有4把刀，投宿的旅館還有23顆汽油彈，顯然是預謀犯案，詳細犯案動機待檢警調查釐清。

廣告 廣告

案發後，警政署立即通報全國警察機關提高見警率，針對大眾運輸系統場站等場所，加強巡邏、重點守望，並強化聯防機制，要求各單位於危安事件，應快速通報反應，迅速調派警力趕赴現場，防止事態擴大，及加強現場應變處置。

北捷出口傳出凶嫌丟擲煙霧及殺人案後，台北地檢署派出主任檢察官曾揚嶺及檢察官黃冠中趕赴現場並指揮轄區中正第一分局偵辦。檢警查出，凶嫌張文因遷移戶籍未申報，使應於民國113年11月25日報到的教育召集令無法送達，涉犯妨害兵役治罪條例罪嫌，今年7月11日被桃園地檢署發布通緝。

警方調查，張嫌在M7出口戴防毒面具丟了數顆煙霧彈，余男見狀欲制止，卻遭張嫌持刀猛刺背部，另名54歲捷運局員工在撲滅時受到嗆傷。不料，檢警在追查張嫌下落時，他在傍晚6時31分許，又跑到南京西路斑馬線上，從背包拿出2顆煙霧彈丟到路中，張嫌持尖刀走向成品南西店，見路人即砍殺，嚇得店內顧客奪門而出。

警消統計，張嫌在M7、誠品南西店行凶，造成3死5傷，死者包括57歲余男、37歲蕭姓、王姓男子。警方獲報迅速趕抵現場，逐層搜索張嫌下落，張嫌最後墜樓，送醫急救宣告不治，警方在頂樓查獲兩把凶刀。

北市刑大幹員昨晚抵達張文楊梅戶籍地搜索，但張文雙親約在晚間7時早已被警方友軍單位帶離楊梅住處，深入調查張文犯案動機。鄰居表示，張文小時乖巧，長大後就不清楚。目前楊梅房屋，只有張文雙親居住，張文很久沒回來了，也都不認識了。