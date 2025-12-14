凶嫌還沒抓到！美國布朗大學期末考槍擊案釀2死9傷

美國布朗大學13日下午發生槍擊，造成2人死亡、9人受傷。由於兇手仍在逃警方持續積極搜查，而美國總統川普表示關注，並指出FBI已經在現場協助。

美國布朗大學槍擊案造成2死9傷，警方守在校園外、救援人員聚集。（圖／達志影像美聯社）

美國布朗大學於13日發生校園槍擊事件，造成2人死亡、9人重傷，其中1人生命垂危。截至台灣時間14日上午10點，身穿黑衣的槍手仍然在逃。事發地點為工程與物理大樓，由於正值期末考週，大門未上鎖以方便師生進出，讓槍手有機可乘。警方已在校園周邊設置封鎖線及就地避難措施，大量警車包圍現場，警察全副武裝進入校園搜尋槍手。

美國羅德島州普洛敦維士市長表示，目前尚未抓到開槍的人，並提醒死傷數字可能會隨著調查進展而有所變動。他強調現在仍處於槍擊案發生後的初期階段。目前已知9名傷患被送往羅德島醫院接受治療，其中一人情況危急。

由於布朗大學正值12月期末考週，直到20日都是考試期間，校園內學生人數眾多，加上槍手尚未被捕，警方更加繃緊神經。布朗大學約有10000名學生，其中約7000名是大學生，3000名是研究生。從空拍畫面可見事發當時校園周圍及附近道路被大量警車包圍，警方用手電筒照亮樹叢到處搜尋嫌犯。

布朗大學官方已在社群媒體發布貼文，呼籲學生躲在校內避難所，不要輕舉妄動，確保安全。這起事件已引起美國高層關注，美國總統川普表示已聽取布朗大學槍擊案的簡報，認為這是件可怕的事件，並為受害者祈禱。他同時在社群媒體上發文指出，聯邦調查局（FBI）正積極追緝兇嫌下落。

事件調查仍在進行中，警方正全力搜捕逍遙法外的槍手。由於校園槍擊事件的嚴重性及槍手仍然在逃，當局已加強周邊地區的安全措施，希望盡快找到犯案的槍手，避免更多傷亡發生。

