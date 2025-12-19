凶嫌「張文」北捷鬧區行凶 教授：跟鄭捷比有過之無不及

台北捷運今（19）日爆發震驚全台的連續攻擊事件，不少人聯想到多年前的鄭捷事件，對此中正大學犯防系教授戴伸峰剖析兇嫌張文的犯案心理。（圖／threads網友@asd891031授權提供）





台北捷運今（19）日爆發震驚全台的連續攻擊事件，不少人聯想到多年前的鄭捷事件，對此中正大學犯防系教授戴伸峰剖析兇嫌張文的犯案心理。

戴伸峰分析「從目前看到的影像加上墜樓的動作，和服裝、器材上有計畫的準備，我認為張文背後有非常大的自己顕示欲，他在路中間丟擲煙霧彈製造恐慌，為了就是吸引人注意，確保他在犯案時能得到關注，墜樓也是為了極大擴張民眾的恐怖感受，這種作法跟鄭捷比有過之無不及」。

至於這起事件是否能定義成恐攻，戴伸峰表示「就行為結果上，的確已造成社會極大的恐慌，但恐怖攻擊背後通常有宗教、政治、民族等動機，當這些社會動機未釐清之前，不能百分百定調成恐怖攻擊，因此檢警目前最需要的，是去調查張文的犯案動機，是否能找到任何計畫」。

