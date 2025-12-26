凶宅專賣店拍出執念與溫情 范少勳讚陳姸霏演技

（中央社記者王心妤台北26日電）台劇「凶宅專賣店」由「女鬼橋」系列導演奚岳隆與郝芳葳聯手執導，演員范少勳佩服陳姸霏劇中要背咒語台詞還有手勢，也稱讚：「一起演出交流變得更真實和動人。」

「凶宅專賣店」明年1月將在串流平台上架開播，這部劇主要聚焦處理凶宅買賣的神秘房仲公司「義勝房屋」，透過每一次交易揭開潛藏在凶宅背後的遺憾、執念與溫暖。

范少勳表示，跟陳姸霏對戲很自在，也很佩服她要背咒語還有用不同手勢，「那種不需言語就能互相支持的默契，和姸霏一起演出交流變得更真實和動人。」

廣告 廣告

不過讓陳姸霏對戲最印象深刻的，卻是新加坡影星洪慧芳，她承認和對方一起飆戲獲益良多，「強大的氣場和精準的情緒控制令我非常敬佩。」

「凶宅專賣店」將於明年1月16日在串流平台Disney+上架開播。（編輯：龍柏安）1141226