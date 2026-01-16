《凶宅專賣店》上線！ 陳姸霏嗆范少勳「長得醜」：不是我的菜

陳姸霏（左）、范少勳（右）在凶宅買賣工作中成為彼此重要的心靈支柱。（圖／Disney+）

李銘順、范少勳及陳姸霏主演Disney+懸疑驚悚台劇《凶宅專賣店》正式上線！故事由范少勳飾演神祕房仲公司「義勝房屋」的菜鳥「阿澤」，透過與前輩們共同販售一間又一間的凶宅，牽引出背後不同亡靈長居凶宅的動人故事。首集更有與小男孩鬼魂告別的感人橋段，看似頑皮中帶有一絲邪惡的祂，其實是受到虐待而去世，范少勳在送別時更講出催淚台詞「你要投胎到好一點的人家喔」，讓觀眾瞬間爆哭，更是導演奚岳隆、郝芳葳一致認同最揪心的故事之一。

提到《凶宅專賣店》可怕又感人，導演奚岳隆分享《凶宅專賣店》是啟蒙自賣座韓片《與神同行》系列，覺得同樣身為重視喪葬習俗的亞洲民族，韓國能拍得這麼好，台灣人一定也可以，同時也希望能用與以往不一樣的方式來呈現台灣民俗。范少勳飾演的「阿澤」為籌措妹妹換心手術費而投身凶宅房仲，但心裡卻一直難忘父親殺害母親的陰影，透過深入不同凶宅，而對家庭、生死有了全新的體悟，其中一集進入凶宅時，竟被調皮的鬼魂丟菜刀，讓他當場驚嚇到不行，而飾演「驅魔少女」畢墨雨的陳姸霏在旁立刻救援，空手接住菜刀，驚險橋段也讓觀眾印象深刻。

陳姸霏這回演出性格剛毅的通靈師，也是首次挑戰動作戲，導演表示當初在見面時，在她眼中看到「不服輸的眼神」，雖然外型嬌小，但卻有強大的能量。畢墨雨在中藥行「慈安堂」與親人畢婆婆（洪慧芳 飾）相依為命，時不時還要替「義勝房屋」販售的凶宅驅邪，而在首播中除了救援范少勳之外，更被畢婆婆掐指算出范少勳就是她的「冤親債主」，自己一定會愛上他，而當被詢問是否覺得范少勳長得帥，也立刻傲嬌回嗆「長得醜不是我的菜」，相當入戲詮釋這位大剌剌的通靈少女。而陳姸霏在劇中也向范少勳說出動人金句「有人能真心為自己流下眼淚，是幸福的事」，讓人期待兩人之後的發展。

除了范少勳、陳姸霏，「義勝房屋」店長曾國雄（李銘順 飾）、怕鬼的助手陳勇仁（施名帥 飾）背後也都有不為人知的故事，隨著深入不同凶宅將一一揭露，《凶宅專賣店》因為故事內容拍攝不同凶宅，更特地找來法師幫忙駐點，告知他們不能去哪些角落、哪些狀況要注意，該名法師同時也是這部劇的民俗指導，也帶領觀眾更了解台灣民俗文化。

李銘順、施名帥、范少勳劇中都在「義勝房屋」工作。（圖／Disney+）

