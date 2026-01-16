《凶宅專賣店》今日首播 導演揭秘選角關鍵

記者周毓洵／臺北報導

Disney+原創靈異驚悚臺劇《凶宅專賣店》今（16）日正式上線，由《女鬼橋》導演奚岳隆攜手郝芳葳共同打造，集結金鐘視帝李銘順、金馬新人范少勳與陳姸霏主演。導演透露，這次選角最看重的不是名氣，而是「眼神」，因為每個角色都背負著無法說出口的過去，只要一個眼神，就得讓觀眾相信他們真的走過那些故事。

《凶宅專賣店》以神祕房仲公司「義勝房屋」為舞台，透過販售一間間凶宅，揭開亡靈與生者之間未解的情感牽絆。范少勳飾演為了籌措妹妹換心手術費、誤打誤撞進入凶宅市場的菜鳥房仲「阿澤」，卻同時背負著父親弒母的童年陰影。首集就端出高催淚情節，阿澤送別一名看似調皮、其實因受虐而離世的小男孩鬼魂，一句「你要投胎到好一點的人家喔」瞬間逼哭觀眾，也被兩位導演一致點名是全劇最揪心的故事之一。

導演奚岳隆分享，創作靈感來自韓國電影《與神同行》，同樣身為重視喪葬與民俗的亞洲文化，他認為臺灣也能拍出屬於自己的生死故事，「這可能是一種臺灣人的倔強吧。」因此在驚悚氛圍之外，更希望觀眾能感受到溫度，用不同角度重新看待凶宅與亡靈的存在。

劇中陳姸霏則飾演外冷內熱、性格剛毅的通靈師「畢墨雨」，也是她首次挑戰動作戲。導演表示，當初一見到她就被那股「不服輸的眼神」打動，雖然外型嬌小，氣場卻很強。劇中她在凶宅裡空手接下鬼魂丟來的菜刀，帥氣救援范少勳，成為首播集數中的高光場面之一；角色嘴上傲嬌，卻不時拋出金句，像是那句「有人能真心為自己流下眼淚，是幸福的事」，也讓兩人的情感線備受期待。

而李銘順飾演的「義勝房屋」店長曾國雄、施名帥飾演的怕鬼助手陳勇仁，同樣各自藏著祕密，隨著一棟棟凶宅被打開，角色過往也將逐步浮出水面。為了拍攝不同凶宅場景，劇組更特地請來法師駐點指導，提醒哪些角落不能碰、哪些情況要注意，讓《凶宅專賣店》在驚嚇之外，也多了一層貼近臺灣民俗文化的真實感。

《凶宅專賣店》劇中陳姸霏（左）、范少勳（右）在凶宅買賣工作中成為彼此重要的心靈支柱。（Disney+提供）

Disney+公開《凶宅專賣店》劇中李銘順（左起）、施名帥、范少勳在「義勝房屋」工作日常。（Disney+提供）

《凶宅專賣店》劇中陳姸霏（左）與影后洪慧芳（右）有高強情緒對手戲。（Disney+提供）