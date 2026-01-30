《凶宅專賣店》震撼轉折！陳姸霏遭怨靈附身失控 范少勳「嘴餵符水」救人超驚險

陳姸霏(左)、范少勳(右) 在凶宅買賣工作中成為彼此重要的心靈支柱。（Disney+提供）

Disney+驚悚人性台劇《凶宅專賣店》由金鐘視帝李銘順、金馬新人范少勳及陳姸霏領銜主演，故事聚焦專辦凶宅買賣的房仲公司「義勝房屋」，從一間間看似駭人的凶宅背後，揭開關於親情、執念與傷痛的人生告白，上線至今穩坐台灣熱播排行榜前三名，談到好成績李銘順感性喊話：「收到這樣的消息真的非常開心，導演是我會合作的關鍵之一，他說故事的手法我很喜歡。」

在《凶宅專賣店》最新劇情中「義勝房屋」面臨更兇險的凶宅案件，總是協助驅魔的「通靈少女」小墨（陳姸霏 飾）意外撿到怨靈遺物，觸發學生時期因通靈能力遭霸凌與排擠的創傷回憶，進而遭怨靈附身失控，甚至一度想跳樓結束生命。而范少勳飾演的房仲菜鳥「阿澤」則在最後關頭緊抱小墨，更為了解救她而嘴對嘴餵符水，驚險場面讓人心跳狂飆。劫後餘生的兩人除了感情急速升溫，小墨也終於面對她試圖逃避的過去、和相依為命的畢婆婆解開心結。

陳姸霏日前接受宣傳採訪時坦言「《凶宅專賣店》讓我變得更勇敢」分享過去覺得很多事情都綁手綁腳，或行動之前有太多的心理建設、不敢相信自己有能力完成這件事，「演小墨的過程中，讓我知道其實可以更相信自己。」也開玩笑表示小墨這個角色非常帥氣，「吊威亞飛來飛去超級厲害，根本就像《咒術迴戰》！」

《凶宅專賣店》中的各種案件多取材自台灣真實社會事件。（Disney+提供）

《凶宅專賣店》中的各種案件多取材自台灣真實社會事件，並在播出後好評不斷，除了靈異與民俗題材的精緻刻劃，更有人性與情感的深度剖析，范少勳也分享，希望大家看完後有勇氣面對在現實中不敢直面的人事物「透過每一個故事，讓大家重新檢視與家人、親友的關係，不要留有遺憾。」也鼓勵觀眾可以從看似有點可怕的劇情中慢慢找到蛛絲馬跡，每位角色都不是表面上這麼簡單而已，「我覺得這就是《凶宅專賣店》很新穎的地方，雖然是用恐怖題材包裝，但真的讓人忍不住想看下去！」

