《凶宅專賣店》48小時衝 Disney+ 台灣收視冠軍！ 范少勳、陳姸霏驚喜化身房仲快閃街頭「超萌身高差掀粉絲暴動」

圖說范少勳、陳姸霏為影集《凶宅專賣店》驚喜化身房仲快閃街頭。（Disney+提供）

Disney+懸疑驚悚台劇《凶宅專賣店》自上線以來話題與口碑爆棚，不僅在社群引發劇迷熱烈討論，更在播出48小時內衝上Disney+ 台灣熱播排行榜第一名！18日主演金馬新人范少勳及陳姸霏也在夜間現身信義區香堤廣場，變身房仲發傳單，製造街頭驚喜。

范少勳及陳姸霏換上「義勝房屋」房仲裝備，包括手拿廣告牌，房屋宣傳單與面紙等，從「義勝房屋」走出螢幕與觀眾互動。范少勳、陳姸霏也在「精彩影旅」快閃體驗裝置合影，俏皮擺出各種姿勢，而2人並肩站立的超萌身高差更是CP感十足，也讓粉絲們更加期待這對命中注定的「冤親債主」在劇中將擦出怎樣的火花。

范少勳沿街發傳單造勢。（Disney+提供）

陳姸霏在影集《凶宅專賣店》演出通靈師。（Disney+提供）

陳姸霏這回演出性格剛毅的通靈師，也是首次挑戰動作戲，外型嬌小的她，為了拍殺鬼動作戲吃了不少苦頭，但卻有強大的能量。除了范少勳、陳姸霏，《凶宅專賣店》以專賣凶宅的房仲業者為背景，帶出一個個背後的恐怖故事。還有飾演店長的李銘順、怕鬼的助手施名帥背後也都有不為人知的背景，隨著深入不同凶宅將一一揭露，《凶宅專賣店》因為故事內容拍攝不同凶宅，更特地找來法師幫忙駐點，告知他們不能去哪些角落、哪些狀況要注意，該名法師同時也是這部劇的民俗指導，也帶領觀眾更了解台灣民俗文化。《凶宅專賣店》於Disney+獨家上線，每週五更新兩集。

范少勳、陳姸霏為影集《凶宅專賣店》在信義區造勢。（Disney+提供）

