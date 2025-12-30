凶年—回顧2025年的中東
張良任 / 兩岸發展研究基金會董事、前駐以色列、印尼特任大使
2025年即將結束，這一年對中東而言肯定是一個「凶年」。
中東地區是乾旱與極端氣候並存的地區，年初持續高溫創下歷史同期最高紀錄，年末則出現極端低溫，使得敘利亞、摩洛哥等國的小麥種植受到嚴重的衝擊。隨著地下水的過度開採，地中海東岸的農田面臨嚴重的土壤鹽化問題，導致傳統作物產量下降。氣候變遷使蟲害如蝗蟲、蚜蟲對中東部分地區造成大面積減產。畜牧業在若干地區仍有重要的地位，但飼料成本受全球量價波及影響顯著。簡言之，水資源與糧食安全已成為中東地區區域合作的首要議題，各國正尋求建立「共同糧食儲備體系」，以肆應突發狀況。
2025年中東地緣政治的走向也是「凶」— 命乖運拙，禍不單行；戰火紛飛，多災多難。對其複雜之情況，可以歸納出幾個現象：
一、軍事衝突的時間多於和平的時間
以色列與哈馬斯的戰爭從年頭打到年尾，既使10月10日達成了第一階段的停火，但以色列對加薩地區的軍事攻擊迄今並未終止。六月中，以色列對伊朗發動攻擊，及隨後美國派B-2轟炸機投下摧毁核設施地堡的重磅炸彈，這些軍事行動可以說是意料之中，但也是意料之外。以色列總理納坦雅胡趕在年底之前赴美與川普總統見面，目的之一就是要遏制其心腹大患伊朗在核武及長程飛彈方面的發展。
這一年，以色列同一時間除了對抗哈馬斯之外，還不斷地對盤踞黎巴嫩南部的真主黨、葉門的胡塞叛軍組織、敘利亞相關的運輸通道、軍事設施及約但河西岸巴勒斯坦人民的攻擊。
二、由代理人戰爭到直接對抗
對以色列生存最大的威脅來自於伊朗，雙方交惡已久；伊朗結合敘利亞阿塞德政府、真主黨、哈馬斯、胡塞組織等組成「反抗軸心」，以消滅以色列這個猶太人國家為職志。以色列為剷除伊朗這幕後的黑手，斷然於六月中對伊朗發動軍事突擊；伊朗不甘示弱，對以色列發射飛彈與無人機反擊，造成以國人命與財產重大的損失。這兩個軍事強國的「直球對決」，各有得失，不過以色列進行的斬首行動十分成功，伊朗、哈馬斯、真主黨、胡塞組織很多高層領導人都被以色列狙殺。代理人的軍事力量大幅減弱，短期內很難危害以色列的生存。
三、停火取代和平，但與和平的距離仍十分遙遠
對川普總統而言，達成停火第一階段的協議就意味著他的努力已經成功了。但停火近三個月，哈馬斯既未如約繳械，反而加強對加薩地區的控制。在此期間，以色列對加薩發動了875次違反停火協議的行動，包括轟炸、炮擊、拆毁民宅等。第二階段停火的各種安排，包括國際維和部隊的組建似面臨重重困難；川普這個預定擔任和平委員會主席的位子還未能坐上。世界各國，包括中國、俄羅斯及歐洲國家都認為「一邊一國」或「兩國方案」是達成最終和平的處方，但目前看起來仍然是遠在天邊的彩霞。
四、大國代理人易手
川普總統延續第一個任期內處理中東問題的遺緒，加大介入的力度，特使及高層官員走訪中東絡繹於途，他本人也在百忙中親自前往沙烏地阿拉伯、卡達等國訪問。運用外交、戰略及經濟手段擴大美國的勢力範圍。川普也邀請由叛軍領袖華麗轉身成為敘利亞臨時總統的夏拉去白宮作客，標誌著敘利亞問題已從「碎片化內戰」、「伊朗的傀儡」，轉向為「區域安全架構的重整」。美國對海外用兵進行「戰略收縮」之際，仍對伊朗、敘利亞境內的恐怖組織進行戰略性轟炸，但不派出地面部隊。綜觀之下，一年來美國在中東的影響力看漲，俄羅斯、中國、伊朗經營多年的的影響力陡然下降。在美國的高張力作為之下，中東維持著脆弱的停火、和解。
五、中東的燃點
黎巴嫩政府無法處理內部真主黨解除武裝的任務。葉門胡塞組織的壯大對政府及紅海航線的安全造成極大的威脅。敘利亞臨時政府名義上統治大馬士革，但北部有土耳其勢力的滲入，東部有庫德族與美軍的盤踞，南部有前反抗軍派系的佔領，內部整合極其困難。約旦河西岸原已擾嚷不安的情勢又因以色列宣布新建屯墾區更趨動盪不安。重中之重的加薩和平面臨重重艱難險阻，停火、解封、重建、國際維和、人道救援等工作荊棘叢生，舉步維艱。以色列近日指控伊朗企圖發展長程飛彈，此事態發展值得密切關注。
展望2026年的中東，可能呈現：地緣秩序重構、大國利益重組、災區經濟重建、「後石油經濟」變革探索時期。哈馬斯即將選出新的政治領袖，加薩的未來及伊核的發展仍是觀察的重中之重。■
其他人也在看
中共圍臺軍演 川普說不擔心 明治天皇玄孫批「野蠻國家」
共軍圍台軍演，國際分析認為，跟美國通過史上最大筆對台軍售，還有日本首相高市早苗拒絕撤回「台灣有事」相關言論有關。指示美國總統川普被問到軍演後回應說，他知道解放軍正在軍演，但不擔心會發生任何事情。TVBS新聞網 ・ 17 小時前 ・ 366
藍白合慘破局？鄭麗文暗指明年徵召「他」選新北 黃國昌回應了
即時中心／黃于庭報導朝野各黨派持續布局2026九合一大選，民進黨拍板綠委蘇巧慧出戰新北市長，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高。國民黨主席鄭麗文昨（29）日說，黨內協調不至於走到初選，不過考慮李四川還有任務在身，「看我講得這麼白了」，被外界解讀為表態徵召。對此，日前正式宣布參選的民眾黨主席黃國昌今（30）日回應，尊重國民黨內民主程序。民視 ・ 15 小時前 ・ 110
共軍實彈射擊散落我24浬線周邊！顧立雄坐鎮掌握痛批中共高度挑釁
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導國防部今（30）日表示，自今早9時起，共軍福建地區遠火部隊，針對其所劃設北部目標區進行一波實彈射擊，落彈區散布在我24浬...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 262
看不下去！中國圍台耀武揚威 日《讀賣新聞》痛斥：無理暴行
即時中心／林耿郁報導針對中國解放軍在台灣周邊展開大規模軍事演習，日本《讀賣新聞》今（30）天刊登一篇措辭強硬的社論，批評北京升高台灣海峽緊張，並指中國以「台灣有事」為藉口，對日本展開恫嚇、威脅區域穩定，完全屬「筋違い（不合理）」的「暴挙（暴行）」！民視 ・ 21 小時前 ・ 246
未道歉！民眾黨下午將提告賴清德 黃國昌轟小孬孬
針對總統賴清德批評在野黨聯盟擁抱習近平一事，民眾黨團總召黃國昌今（30）日預告，信傳媒 ・ 18 小時前 ・ 109
中共宣布圍台軍演 戰機凌晨早已起飛
中共宣布圍台軍演 戰機凌晨早已起飛EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 32
鄭麗文直接喊徵召李四川 國民黨急澄清！
國民黨主席鄭麗文今（29）日接受專訪時透露，2026新北市長國民黨不會透過初選制度，而是會徵召台北市副市長李四川參選，引發黨內熱議。對此，國民黨發言人牛煦庭緩頰說明，一切還是會按照程序為之，「主席的意思是，對於「新北協調工作有一定把握」。」中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 74
用你的魔法打敗你！國防部1圖反擊中國軍演：堅定捍衛主權、民主、自由
中國人民解放軍東部戰區宣布，今（29）日起組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，實施「正義使命－2025」圍台軍演，並，30日還要進行實彈射擊。對此，國防部成立應變中心派遣兵力應對，並在解放軍公布的軍演示意圖，放上「堅定捍衛」、「主權」、「民主」、「自由」等關鍵字強力反擊中國。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 57
2026新北藍白合破局？黃國昌大造勢爭市長 鄭麗文鬆口：明年徵召李四川
2026年地方大選剩不到1年，朝野各政黨陸續展開布局，外界關注在野陣營藍白合情況，民眾黨主席黃國昌27日下午在新北新莊舉辦首場造勢活動，角逐新北市長態度明顯，讓外界好奇藍白合是否破局。對此，國民黨主席鄭麗文今（29）日在節目《千秋萬事》鬆口，國民黨會先產生自己的人選，考慮北市副市長李四川還有任務在身，畢竟現在他還在北市府上班，希望明年再徵召。民眾黨日前舉行......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 89
為何這時展開軍演？中國軍事專家解答「直指美台3挑釁」
中共宣布展開「正義使命-2025」的軍演行動，引發各界關注。為何這時會有中共軍演？中國軍事科學院的研究員付征南分析，目的是為反制「美台勾連」，近期美國對台灣銷售軍備，金額、性質、體系均升級，美台不顧中方警告挑釁，解放軍就得採取「合理合法的被迫之舉」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 25
新竹縣長藍營三搶一 楊文科官邸辦協調會 林思銘確定退出
地方中心／綜合報導2026國民黨新竹縣長由誰出線，立委林思銘、徐欣瑩，以及現任副縣長陳見賢，三人都表態參選。新竹縣長楊文科週二中午在官邸和三人面對面協調會，最後林思銘決定讓賢退出，但如何決定出人選，還沒共識。楊文科表示，今天只是交換意見，並非定生死、選邊站。黑頭車出入新竹縣長官邸，國民黨副主席李乾龍、前縣長邱鏡淳都出席，因為2026新竹縣長之戰，黨內出現三搶一局面，週二中午新竹縣長楊文科和黨中央，面對面和三人協調。新竹縣長楊文科：「今天也非常感謝林思銘委員，他決定讓賢，他不參選這一次黨內提名參選，今天只是交換意見不是定生死，事實上我們也不是選邊站，而是為了選舉勝利來鋪路。」立委林思銘將退出國民黨新竹縣長初選（圖／民視新聞）協調一個多小時，最後立委林思銘決定讓賢，退出初選，讓徐欣瑩、陳見賢繼續溝通。立委（國）徐欣瑩：「協調的結果就是，目前還沒有辦法確認一組出來，黨中央有特別傳達，我們鄭麗文主席的指示，要在明年三月以前各縣市的人選，都要確認。」初選人選，明年三月前才會確定，不過黨內卻出現雜音，認為徐欣瑩2015年曾脫黨參選，忠誠度有問題。國民黨立委徐欣瑩、新竹縣副縣長陳見賢（圖／民視新聞）立委（國）徐欣瑩：「但是我表達我相信，絕對不是我們在場的同志，我當時我就說，化做春泥更護花，2015年的時候在立法院，跟在野黨的立委，成立了一個立院新聯盟政團，讓整個在立法院，國民黨加立院新聯盟，2比2對抗在野黨。」陳見賢也發出聲明，強調目標始終如一，將繼續勤走基層，兩人都表達選到底的決心，新竹縣長由誰出戰，恐怕還有得喬。原文出處：國民黨新竹縣長誰出線？ 林思銘確定退出「這兩人」將再協調 更多民視新聞報導媒體曝多位藍委赴廈門參加台商活動 傳中國藉機接觸在野確保「沒有意外」傳翁曉玲.葉元之等8藍委集體赴中? 綠酸:假交流真領旨陳進興病逝「享耆壽93歲」楊文科不捨：他像另名「造山者」民視影音 ・ 12 小時前 ・ 1
解放軍50秒短片秀海空肌肉！「加個油去台北」戲謔字幕讚：台灣那麼美
中國解放軍東部戰區昨天（29日）無預警宣布，展開「正義使命-2025」軍演，預計集結陸、海、空及火箭軍等兵力，在台海周邊進行演練；當晚還以「那麼近那麼美，隨時到台北」為題，發出50秒短片，片中字幕還提及「加個油去台北」、「這麼近、那麼美，隨時到台北」等戲謔字眼，共軍更預告，今天（30日）將在台灣周邊展開實彈射擊，要求船隻和飛行器不要進入公告的海空域。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 34
解放軍明起圍台軍演 賴清德首度發聲
[NOWnews今日新聞]中國解放軍東部戰區今（29）日以所謂「正義使命-2025」為名，預計明日在我國周邊實施針對性軍事演習，對此總統賴清德特別在國防部臉書與社群平台限時動態表示，政府已就情勢變化妥...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 61
謝衣鳳姐弟拚縣長又掌議會 地方傳質疑聲浪
[NOWnews今日新聞]國民黨立委謝衣鳳日前表態參選彰化縣長，有望將對決民進黨候選人、綠委陳素月。不過，謝衣鳳一宣布參選，外界立刻聚焦在其胞弟謝典霖的動向上。謝典霖現為彰化縣議會議長，他日前公開表示...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 34
中共突襲圍台軍演 他揭「3大不尋常之處」：極度不智！
中國解放軍東部戰區29日宣布在我國周邊實施針對性軍事演習，代號是「正義使命-2025」，引起討論。國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲認為，中共此番軍演有3大不尋常的訊號，直言「極度不智」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 25
環台軍演不是跟「台灣有事」有關？ 中國官媒給答案
[Newtalk新聞] 中國人民解放軍東部戰區今（29）日宣佈，將從即日開始，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，進行代號「正義使命-2025」演習。對此，長期觀察台灣政局發展的日本學者小笠原欣幸則質疑，中共此次發動軍演，可能與日本首相高市早苗「台灣有事」言論有關。不過，中國官媒則分析，此次軍演可能與日前美對台軍售有關。 根據《央視新聞》報導，解放軍東部戰區發言人施毅陸軍大校表示，自 12 月 29 日開始，中國人民解放軍東部戰區將組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習。 施毅強調，此次軍演是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。 面對中共軍演，小笠原欣幸在臉書發文指出，雖然此次軍演與以往相同，不過考量高市早苗近期發表「台灣有事」發言，中共此舉恐怕是要對日台合作一事提出警告意味；與去年兩次及今年四月的軍演想比，此次演習值得密切關注差異。 然而，中共官媒《環球時報》分析，此次軍演是回應美國政府於本月17日宣布新頭殼 ・ 1 天前 ・ 8
謝衣鳯爭取彰縣長提名 黨內對手這麼看
[NOWnews今日新聞]藍委謝衣鳯昨天宣布爭取參選彰化縣長，原盛傳她是「被賴清德激到」，但謝衣鳯表示，在賴清德昨天到彰化前已錄好宣布參選的影片。比她早起跑爭取黨內提名的2位前副縣長柯呈枋、洪榮章，對...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 10
公開回應中共軍演！鍾佳濱正告北京：砲火只會激起台灣人守護家園決心
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今(12/29)表示，民進黨團要正告北京：威脅換不到認同，砲火只會激起台灣人民守護家園的決心，民...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 99
解放軍今圍台軍演 賴清德今日再發聲
[NOWnews今日新聞]中國解放軍東部戰區昨日突宣布以「正義使命-2025」為名，於今（30）日在我國周邊實施針對性軍事演習，對此總統賴清德上午透過社群平台發文表示，維護台海與印太和平，是國際社會的...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前 ・ 23
解放軍突襲！發動「正義使命-2025」環台演習 專家示警：這回「開局即打」
兩岸局勢再度升溫！中共解放軍東部戰區今（29日）清晨無預警宣布，即刻展開「正義使命-2025」聯合演習。與過往逐步升溫的軍演模式不同，中國軍事專家指出，本次演習最大的特點在於「開局即打」，從一開始就進入實彈射擊階段，挑釁與警告意味極其濃厚。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 8