凶殘復仇！天道盟角頭遭伏擊「雙腿腳筋挑斷」

警車示意圖。取自Pexels



被稱「南萬華教父」的天道盟不倒會大哥「寶勝」高寶勝罹癌病逝，1日出殯，靈柩前往火葬場途中，同屬天道盟綽號「黑狗」的賴姓男子在台北市中華路一處停車場，被2人伏擊，雙腿腳筋全被斷，仇殺警告意味濃厚。

光天化日發生喋血殘殺，行徑之大膽，震驚艋舺黑幫和警界。據調查，遭斷腳筋「黑狗」賴男50多歲，江湖盛傳其行事風格狠辣，傳聞曾經設計羞辱「寶勝」。此案是否為「寶勝」的小弟所策劃的報復行動，萬華警分局深入偵辦。

調查發現，「寶勝」因罹患膽囊癌，10月14日病逝，12月1日舉辦告別式，當時「黑狗」獨自走入台市中華路一段一棟大樓地下停車場，被2名年輕男子尾隨，伺機往其刺10多刀，且雙腿腳筋全斷，手段極其兇殘。警告意味濃厚。

廣告 廣告

犯嫌之一的徐男在行兇後自首，萬華警分局旋即到場將2嫌帶回，賴男則送醫救治。全案擴大偵辦中。

更多太報報導

私約大嫂餘波！高國豪半裸揮拳「1打2」 兄弟家暴鬧上法院…球團發聲了

誇張！南亞大火沒去救災「義消分隊長賭博、飲酒」 還詐領「救災費」新北開鍘7人

殘酷公審！偷百元冰品遭「公布長相」 18歲貧女悲喊「怎抬頭上學」輕生