凹仔底公園「搶案」牽出詐團內鬨 林哲弘第一時間協助報警：遇突發狀況報警最安全

【互傳媒/ 記者 范家豪/ 高雄 報導】 高雄市鼓山區凹仔底公園昨（26）日傍晚傳出搶案，警方獲報到場後深入查證，意外查出案件疑與詐騙集團內部糾紛有關。警方指出，詐團疑因87萬元贓款分配不均爆發爭執，警方成立專案小組，並在案發後18小時內將涉案3名成員查緝到案，後續依法偵辦中。

據高雄市鼓山分局說明，昨日下午5時許接獲報案，指明誠三路凹仔底公園內有人遭搶。警方到場後，55歲吳姓男子指稱手機遭2名男子強行搶走；員警在查處過程中發現其身懷鉅款、行跡可疑，進一步查證後，吳男坦承疑為詐騙集團車手。警方表示，吳男稱當日下午曾與陳姓被害人面交87萬餘元，該筆款項疑為詐團以「假投資」話術詐得之贓款；其後與同團共犯24歲黃男、25歲李男會面時，因對方欲取走現金遭拒，雙方爆發激烈爭執，黃、李2人趁亂搶走吳男工作手機後逃逸，吳男隨即向路旁民眾求助並通報警方。

廣告 廣告

據了解，當時在路旁協助通報警方的民眾，正是正在進行街頭拜訪行程的林哲弘。林哲弘表示，事件當下對方情緒慌張、現場狀況不明，基於公共安全考量，第一時間協助報警並提醒周邊民眾保持距離，交由警方專業處理；「在街頭突發狀況，不可能也不應由旁人先判斷對方身分，立即通報、交由司法偵辦，是最安全也最負責任的作法。」

警方指出，現場先行逮捕吳男，並報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦；經徹夜追緝與埋伏，今（27）日上午11時許於仁武區某民宅拘提黃、李2名共犯到案，並持續釐清該詐騙集團涉及之其他案件。全案依涉嫌詐欺、妨害自由及違反組織犯罪防制條例等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦

林哲弘也呼籲市民提高警覺，特別是「假投資」詐騙仍為常見手法，若遇到可疑狀況或街頭突發事件，務必立即報警、保全自身安全，共同守護社區治安。