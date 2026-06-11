凹嗚狼人殺睽違3年復播！ 荳荳「使出狠招」小賴氣炸：這種女人你也信
《娛樂百分百》熱門單元「凹嗚狼人殺」睽違三年回歸！集結年度最強玩家陣容，就連久未現身單元的邱鋒澤也驚喜參賽，笑說希望大家不要對他期望太高，自己會盡力。然而才一登場，他的表現便令所有參賽者驚豔不已，被網友封為「狼殺教科書」，素人玩家更是苦笑：「平常沒有來，又這麼強，是要我們怎麼玩？」
《娛樂百分百》狼者榮耀第三季─狼子回頭近日開播，本屆玩家包括：黃偉晉、賴晏駒、邱鋒澤、荳荳、紀卜心、孫沁岳、雨婷、艾莉兒、枕頭、冠宇、YC、小翔，以及素人玩家，預計播出14集。
另一方面，荳荳使出「美人計」誘惑素人玩家，使得艾莉兒心碎開砲：「荳荳只是一直用撒嬌語氣對你說話，你聽得進去，而我認真的發言你卻聽不下去？我不懂，你要輸在女人嗎？」小賴更是不留情直言：「這種女人你也信？」火藥味十足。
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