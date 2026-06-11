「凹嗚狼人殺」推系列賽惹黃偉晉當場嗆聲 荳荳「美人計」惹怒全場

【緯來新聞網】深受網友喜愛的八大電視《娛樂百分百》熱門單元「凹嗚狼人殺」，睽違三年重磅推出「狼者榮耀第三季─狼子回頭」系列賽，首集日前於 YouTube 頻道上架後，吸引近萬人同時在線觀看。本季最令人驚喜的，莫過於久未現身的「狼殺男神」邱鋒澤驚喜參賽！邱鋒澤感性表示：「就是想念大家，想念玩這個遊戲的過程。」讓主持人賴晏駒（小賴）開心封他為「狼子回頭代表」，沒想到此話一出，一旁的黃偉晉立刻開玩笑怒嗆：「他憑什麼是狼子回頭代表？！」老戰友互相鬥嘴的熟悉開場，讓忠實網友直呼太懷念。

為了呼應本季「狼子回頭」的主題，參賽藝人與素人玩家們無不費盡心思打扮。黃偉晉特別換上背心、花襯衫並配戴平安符，抽到好牌時還台味十足地大喊：「天公伯有保佑！」笑翻全場；小賴則腳踩藍白拖鞋迎戰，過程中因局勢太過激動，竟然當場把藍白拖穿到斷裂，讓現場在緊繃的煙硝味中充滿笑料。首集播出後，邱鋒澤寶刀未老的精采邏輯更驚豔全場，被網友大讚根本是「狼殺教科書」，連素人玩家都無奈直呼：「平常沒有來，一來又這麼強，是要我們怎麼玩？」

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11日晚即將迎來最新一集內容，戰火持續升級，荳荳更使出「美人計」試圖迷倒素人玩家枕頭，此舉讓發言認真的艾莉兒當場心碎開炮：「荳荳只是一直用撒嬌語氣對你說話，你聽得進去，而我認真的發言你卻聽不下去？我不懂，你要輸在女人嗎？」小賴也跟著怒吼：「這種女人你也信？！」讓夾在中間的枕頭陷入兩難。究竟遊戲局勢是否會因為這場美人關而驚人反轉，樂迷與觀眾今晚可準時鎖定《娛樂百分百》官方頻道。

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