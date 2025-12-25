凹子底公園生態池魚隻遭玩弄！高雄4學生「踩踏虐待」還拍照...殘忍畫面曝 環保局出手開罰

[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導

高雄鼓山區凹子底森林公園被譽為是高雄市的「都市之肺」，不僅兼具景觀與滯洪防災功能，也是平時市民的休閒好去處。不過有民眾目擊，4名男學生將公園生態池的魚撈起來玩弄，甚至還不斷用腳踩踏，畫面曝光後，在網上掀起熱議，紛紛怒斥學生不尊重生命。對此，環保局表示，相關行為已違反《高雄市公園管理自治條例》規定，最高可罰6000元罰鍰。

高雄凹子底公園生態池魚隻遭4名學生踩踏虐待，環保局將開罰。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

有民眾昨（24）日在網路社群「社會事新聞影音」張貼一段影片，據內容顯示，有4名男學生在凹子底公園生態池中垂釣，並將釣上岸的魚隻放至草皮上嬉鬧玩弄，不僅多次踩踏，還拿出手機拍攝魚的掙扎過程，殘忍行為讓民眾質疑是蓄意惡搞，不禁怒批「不尊重動物生命」、「很不道德」等，將影片錄下存證後，向相關單位提出檢舉。

對此，環保局指出，市府接獲通報有民眾在生態池垂釣，但保全人員趕至現場時，學生已經離開，但據民眾拍攝畫面內容，不論是在生態池垂釣、餵食、破壞魚類等相關行為，皆已違反《高雄市公園管理自治條例》之規定，可處新台幣1000元至6000元罰鍰。

◎《FTNN新聞網》提醒您：不良行為請勿模仿！

