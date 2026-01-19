凹子底驚見「幽靈水怪」？疑鱷雀鱔現蹤 環保局急動員抓捕

高雄凹子底森林公園內生態池中有巨型魚類現蹤，疑似是俗稱幽靈火箭的外來魚種鱷雀鱔。（Threads帳號zhencheng__提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄凹子底森林公園冬季限定的落羽松美景，近期成為拍照打卡景點，但卻有民眾發現，園內生態池中有巨型魚類現蹤，疑似是俗稱幽靈火箭的外來魚種鱷雀鱔，由於該外來魚種恐危及生態，高市府環保局表示，已派員前往尋找，如經發現將隨即將其移除。

有網友在Threads上發文，稱自己去凹子底森林公園看落羽松，結果發現生態池中有超大隻疑似鱷雀鱔的魚類。貼文也吸引大批網友討論，有人留言「勇敢點 把疑似拿掉，他是鱷雀鱔，又是生態浩劫了，牠幾乎沒天敵，有毒又無法食用」、「有看過，我都叫他凹子底水怪」、「到底是誰亂放生」。

對此，環保局表示，凹子底公園生態池疑似出現鱷雀鱔蹤跡，已立即派員前往巡查並持續尋找中，因其為外來物種，如經發現將隨即移除。呼籲市民朋友勿於公園生態池隨意放養，以維生態環境。

