凹子底「幽靈水怪」？ 環保局派員移除外來種「鱷雀鱔」

高雄市 / 綜合報導

高雄凹子底森林公園，每到冬季就會出現的限定美景落羽松，最近更成為拍照打卡的熱門景點，但是有民眾發現，園區內的生態池。

冬季限定美景落羽松，吸引不少遊客，前來拍照打卡，有的則在樹下野餐，好不愜意，只是園區中的生態池，有人發現來了個新客，長長黑黑的身影，在水池緩緩游動，這條魚體型不小，讓民眾很好奇，這到底是什麼魚。

記者VS.園區保全人員說：「牠是鱷雀鱔，牠會習慣在橋這裡，會在橋下這裡，大概7、80公分長啦(那你判斷這個是...)，應該是人家晚上抓來這裡放的啦。」

園區保全人員說，這條疑似是俗稱幽靈火箭的「鱷雀鱔」，這兩天才出現，懷疑是有人抓來放養的，學名「福鱷」的「鱷雀鱔」，是北美洲最大的淡水魚之一，身長2.4至3公尺，體重可達159公斤。

由於什麼都吃的緣故，「鱷雀鱔」棲息的水域內，很少有其它魚類生存，在高雄凹子底森林公園生態池內，居然有疑似「鱷雀鱔」，外來魚種現蹤，恐怕影響生態。

記者VS.民眾說：「(像綠鬣蜥這樣入侵)喔，這樣不行，(就麻煩了齁)對啊，這樣就麻煩了。」民眾說：「我覺得就是在破壞生態啊。」

環保局獲報，也隨即動員到場尋查。高雄市環保局綜合計畫科科長周日新說：「若經確認為外來物種，發現將進行移除。」到底凹子底公園生態池裡的這隻，是不是「鱷雀鱔」，有待專業人員確認，環保局也呼籲，民眾切勿在公園生態池，進行隨意放養，以維護生態環境。

