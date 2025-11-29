凹焦少女戰起來／劉若英老妹裝嫩不違法 陳意涵紅毯戰將緊來酸

劉若英（左）和楊貴媚（右）在紅毯上玩自拍，俏皮癟嘴太口愛了啦！

陣子林志玲po出「癟嘴哭哭照」，遭網友狠酸：「都50歲了，還在裝可愛！」酸民真壞，那是因為你們還沒看過56歲劉若英的癟嘴照吧？她久違出席金馬獎，笑稱這場典禮更像是朋友的聚會，走星光大道就像走自家巷仔內，「碰到很多老朋友，一路聊天聊過來。」這張罕見萌照也就此誕生。鄉民的正義鐵拳看完都要硬了吧…揪兜媽爹～畢竟和身旁66歲的楊貴媚相比，小10歲的劉若英裝裝可愛，合情合理也合法。（左手按下想撥打110的右手）

50歲癟嘴卻不會讓人拳頭硬的可愛代表，就是林志玲。（翻攝自林志玲臉書）

陳意涵紅毯戰將緊來酸

陳意涵原本是從從容容游刃有餘，可惜衣服太露一度「快掉了」（小圖），變成匆匆忙忙連滾帶爬逃下台。

閨密誠可貴，偶包價更高，若為博版面，兩者皆可拋，「美到沒朋友」才是女明星的紅毯法則。（←安內甘丟）陳意涵參加電影《陽光女子合唱團》演出，和翁倩玉、安心亞、陳庭妮等女星同台，會不會暗中較勁？她搶答：「完全不可能！我可是參加過《浪姐》，裡面有20幾個女人，從沒想過較量。」話雖如此，但是意涵啊～妳在金馬紅毯上大露雪白美背和酥胸，想「凹焦」的心有奪～明顯，我們就不明說了。

