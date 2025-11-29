凹焦少女戰起來／陳雪甄中邪阿姨在哭么 林依晨唇嘟搶鏡不忘本

陳雪甄看來也是個「凹焦狠角色」。不過大家知道她是《馗降：粽邪2》那位中邪阿姨（小圖）嗎？（狀態顯示為怕爆）

金馬獎新科最佳女配角陳雪甄，征戰星光大道沒在讓der～看這身爆乳水鑽禮服那麼辣…那個捏捏都快跑出來了！（指）陳雪甄透露，走路時要一直挺胸縮肚，以免禮服掉下來。已經節食兩週的她，得獎後最想犒賞自己一頓大餐，開心大喊：「終於可以放心吃泡麵了！」記得要加點365元的鹽酥雞喔～得金馬「拜金」很合理吧？（編按：一名男網友因女友點了365元鹽酥雞，嫌棄她拜金而遭炎上，史稱「365鹽酥雞事件」。）

林依晨唇嘟搶鏡不忘本

林依晨出席金馬前一天才說：「我沒在做什麼表情管理。」此照可證，她真的沒在管。

雖然林依晨最終無緣奪得金馬獎最佳女主角（ㄐㄩㄝˊ）（一定哀配成都人口音），但紅毯比美這場大戰，或許可以扳回一城。剛生下二寶不到半年的她，曾說因為要餵母乳不能減肥，既然瘦不了乾脆放大絕，把弱勢化作優勢，「育兒神器」給它直接亮出來！就算被小編捕捉到「唇嘟人」本色，本斥但大（本想斥責但實在太大了…），這次別計較了，母愛最「大」，請大家理解。（依晨口吻）

