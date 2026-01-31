「凹陷：我們的團體生活」 回望多元創作

記者劉昕翊／臺北報導

台北當代藝術館即日至5月3日推出2026年首檔大展「凹陷：我們的團體生活」，聚焦2000年後臺灣當代藝術團體的生成、消散與其所留下的影響，邀請12組藝術家透過作品讓那些隱而未顯的集體生活經驗得以被看見。展覽以「凹陷」作為關鍵詞，指向藝術團體閃爍的存在狀態，由藝評人簡子傑擔綱策劃，嘗試呈現臺灣當代藝術團體的多元樣貌，透過作品，回望那些曾支撐創作、卻逐漸隱沒的集體時刻。

展覽由「國家氧」成員賴志盛的《二階堂》揭開序幕，入口可見自天花板懸空垂下的雙腳，其上方所對應的，正是人們圍坐的茶几，作品延續藝術家於特定空間中創造新關係的實踐，同時展現國家氧對於偶遇與新遊戲可能性的美學期待。另外，也陳展包含，讓豬仔飛的作品《老朋友》，以虛構成員的方式拼接團體成員的記憶與情誼，折射畢業後各自分散於不同路徑時，仍試圖維繫集體的狀態。謝牧岐展出的9幅作品，探討繪畫在當代臺灣文化中的角色與呈現方式，其中，《簽名球》與《凹陷的簽名球》分別邀請出席「未來社」群展的來賓及此次參展藝術家在畫作上簽名，帶出個人與團體、在場與參與之間的關係。

展覽由「國家氧」成員賴志盛的《二階堂》揭開序幕，入口可見自天花板懸空垂下的雙腳。（台北當代藝術館提供）