出不了站求助！高捷站務員竟嗆：不會搭別出門

高捷苓雅運動園區站站務員竟對乘客態度惡劣。（圖／東森新聞）





這算不算是歧視老人家，高雄一名69歲的舞蹈老師江女士，星期天跟丈夫搭捷運從駁二回到苓雅運動園區站，結果，持單程票的先生出不了站，他們向站務員求助，沒想到，站務員像吃炸藥一樣，不停罵他，還說要找他打架，江女士拿手機出來拍攝，站務員口氣一樣很差還嗆他，「不會搭捷運、就不要出門製造恐慌」，態度非常囂張。」

高捷苓雅運動園區站站務員vs當事人江女士夫妻：「（為什麼要教你們出來，捷運你們本來就要會坐了），唉唷，說什麼話。」

高捷苓雅運動園區站的站務員，口氣囂張，嗆江女士不會搭捷運，就不要出來，被罵的莫名其妙，江女士氣到拍下過程。

當事人江女士vs高捷苓雅運動園區站站務員：「我們老人家不懂咧，我們給你買票，我們不會出來，（你不要出來，你不要出來），叫人家不要出來，你很大嗎，（你不要出來，你不要出來）。」

看到江女士拿手機對著他拍，站務員也沒在客氣，話越說越離譜。

當事人江女士vs高捷苓雅運動園區站站務員：「什麼叫我不要出來，（你這樣子已經造成大家的恐慌，現在北捷），什麼叫做恐慌。」

事發在28號，星期天晚上九點多，69歲江女士是舞蹈老師，指控站務員態度差，他手機沒錄到的時候，對方話講的更難聽。

當事人江女士：「因為他之前在罵我，是都站起來一直罵一直罵，罵說三X怎樣要打架嗎，說我們捷運應該要會坐，要不然就不要出來，我們若出來就是製造恐慌這樣對嗎。」

當時江女士就是持敬老卡，而她的先生，是持QRCode的單程票準備要出站，但是因為掃不出來，沒有辦法出站，因此他們就走到旁邊，請站務員幫忙協助開門，沒想到站務員對著他們破口大罵。

江女士跟丈夫問說，「我們出不去怎麼辦」，站務員坐在值班台內，以命令口吻說，自己開門出去，還說不會幫忙關好門喔，過程中還辱罵她。江女士說，對方疑似是站長，態度相當差，31日下午來到同一個站，與江女士發生衝突的站務員沒上班。

高雄捷運公司公共事務處長王柏雁「本案車站同仁的處理態度確實不恰當，依照公司規定給予相對應之懲處，高捷公司對於本事件深感抱歉。」

記者實測，持單程票出站，結果第二次換了票口才成功出站，當時江女士跟先生就遇到一樣問題，請站務員協助，對方卻像吃了炸藥一樣，這態度任誰都無法接受。

