一出中壢車站像到東南亞？滿街外文與異國小吃 YouTuber驚呼像出國

旅遊YouTuber實地走訪中壢車站周邊，街頭外語招牌密集、異國小吃林立，街景宛如東南亞都市。（圖／報系資料照）

「中壢已經沒有台灣人了？」這句網路熱語近日引發廣泛討論，不少人驚訝於城市變化之快。為釐清真相，旅遊YouTuber頻道「走跳保羅與Tiff」實地走訪中壢車站一帶，發現街頭幾乎被外文招牌包圍，行人多以英語交談，沿路滿是異國餐廳與小吃，場景宛如東南亞都市。他們感嘆，這樣的轉變，其實正是台灣經濟結構與移民政策的真實縮影。

「走跳保羅與Tiff」於1月10日上傳影片，標題為〈台灣中壢，已經沒有台灣人了！？一出中壢車站，立馬到東南亞〉，起因是看到類似標題的新聞報導後，想親自了解是否言過其實。實際造訪後發現，中壢的確展現出高度多元文化的城市面貌，尤其火車站周邊彷彿成為東南亞文化聚落。

廣告 廣告

影片中可見，走出車站後，街道兩側充斥著越南語、泰語、印尼語等外文招牌，無論是咖啡店、美髮店，還是販售衣物與食物的街頭攤販，多數商品標示以外語呈現，價格也相對平實。隨著路線進入聖心天主堂周邊，更可見到聚集禮拜的人群與更多東南亞小吃，生活氛圍強烈異國化。

他們也特別走訪曾有「桃園西門町」之稱的中平商圈，發現當地亦有不少移工開設的店家進駐，販售熟悉的東南亞料理與商品，展現出截然不同於以往的街頭景象。

在影片結尾，「走跳保羅與Tiff」表示，這不只是空間的轉變，更反映出台灣勞動市場與人口組成的結構變遷。大量外籍移工在此落腳工作、賺錢、成家，形成自成一格的生活圈，並逐步融入在地文化。「這些移工的生活方式，早已成為中壢，甚至整個台灣社會的一部分。」

他們指出，這群在台工作的外籍移工大多來自東南亞，從事基層勞力工作，支撐起工業區、營建等產業。雖然工作辛苦，但台灣的薪資條件對他們而言具吸引力。以基本薪資2萬8千元計，加上加班收入，每月可達5至6萬元，是其母國薪資的數倍，不少人在台工作數年後便能回鄉置產、創業或資助家庭。

影片發布後，引起不少網友共鳴與感慨，有人留言說「真的像出國了」、「來中壢就能感受異國風情」，也有民眾反思台灣青年生活壓力與移工處境差異，「他們做幾年能回家蓋房子，我們做一輩子連頭期款都湊不出來」。

「走跳保羅與Tiff」最後也呼籲大眾，用開放心態認識這群默默支撐台灣運作的勞動者。「對我們來說，這裡的一切是異國風情；但對他們來說，這可能就是離家最近的地方。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

突遭追回租屋補助近5萬！她崩潰喊「比年終還多」 一票人都遇到

替妹妹出錢十年換來一聲「我買房了」 姊姊沉默了

租賃業務員被控勾結詐團！放貸匯進非指定帳戶 他房遭法拍背4千萬債務