出乎意料！藍莓冷凍3個月「抗癌力暴增25％」 竟比新鮮吃更營養

藍莓含有豐富花青素、維生素C等多種營養成分，被認為有助於抗氧化、防癌、減少自由基、護眼與保護心血管等多種功效。研究發現，冷凍藍莓因細胞壁遭到破壞，花青素含量較新鮮藍莓提升25%，維生素C流失率也更低，建議搭配無糖優格、堅果食用，能創造更高營養價值。

許多人認為冷凍蔬果是退而求其次的選擇，但藍莓卻顛覆了這項認知。 （示意圖／Pexels）

營養師呂美寶在臉書粉專「食物的力量․呂美寶營養師」發文表示，許多人認為冷凍蔬果是退而求其次的選擇，但藍莓卻顛覆了這項認知。她引述研究指出，冷凍過程中形成的水結晶，如同數百萬個微型尖刺從內部刺穿並撕裂細胞壁結構，使得原本被鎖在細胞壁與液泡膜內的珍貴花青素更容易釋放，在人體腸道中的吸收效率也隨之提升。

呂美寶說明，在新鮮藍莓中，人體消化系統無法完全分解細胞壁結構，導致部分營養無法被吸收。但經過冷凍處理後，細胞壁被破壞，花青素得以釋放，讓人體更容易吸收利用這些珍貴的營養成分。

研究顯示，冷凍儲存的前3個月，藍莓可利用的花青素總量呈現15%至25%的上升趨勢，抗氧化能力指標也顯著更高。呂美寶進一步說明，在模擬人體消化系統的模型中，冷凍藍莓進入小腸階段的花青素釋放速率，比新鮮藍莓快了約25%，證明冷凍藍莓的營養更容易被人體利用。

研究顯示，冷凍儲存的前3個月，藍莓可利用的花青素總量呈現15%至25%的上升趨勢，抗氧化能力指標也顯著更高。 （示意圖／Pixabay）

在維生素C保存方面，冷凍藍莓的表現同樣優異。呂美寶指出，剛採收的新鮮藍莓維生素C含量確實略高，但冷藏14天後可能流失15%至20%;相較之下，冷凍藍莓經1年冷凍後，流失率僅約10%。她解釋，冷凍能有效抑制會導致新鮮蔬果營養降解的多酚氧化酶活性，來鎖住營養。

呂美寶推薦3個最具健康效益的藍莓吃法。第一，將冷凍藍莓加入無糖優格中，能促進腸道益生菌生長。第二，與無調味堅果或橄欖油一同食用，好油能與藍莓的多酚產生抗發炎的協同效應。第三，用果汁機把冷凍藍莓打成果昔，結合機械與物理性破壞，更能促進食用者吸收當中的營養。

