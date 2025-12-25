出乎預料的「聖誕祝福」！義大利總理要大家趁假期好好休息，因為「2026可能會更糟」

義大利總理梅洛妮（Giorgia Meloni）日前在總理府（Palazzo Chigi）發表的聖誕致詞，與傳統正面、溫暖或帶有高度正面期待不同，這位女總理直接向台下正準備休長假的官員們，潑了一盆放滿冰塊冰水。

這位右翼領袖直言不諱地表示，「儘管我們在2025年，已歷經過諸多艱辛和挑戰，但2026年的情況，將會比現在『更糟糕』。」

義大利安莎通訊社（Ansa）報導提到，過往在該國政壇傳統中，總理的聖誕致詞通常充滿希望與對未來的期許，幾乎不存在完全負面前例。然而，梅洛妮的2025年的聖誕致詞，不僅毫無正面期望、反倒充滿肅殺緊張氣氛。因為她告訴所有內閣官員和幕僚，「雖然2025年對我們所有人來說，都過得很困難。不過別擔心，因為明年（2026）只會更加糟糕。」

廣告 廣告

她同時還語帶嚴肅地提醒人們，「請趁這段假期好好休息，因為接下來、我們必須繼續為這個非凡的國家提供更多答案和努力。」

為什麼梅洛妮如此悲觀？

梅洛妮的言論並非無的放矢，更不是為了博取版面而故意為之，只因為如今的義大利、正進入一個極度不穩定的週期。

2025 年 12 月 2 日，義大利米蘭，一群亞洲遊客在艾曼紐二世迴廊拍照留念。（美聯社）

隱藏在義大利體制底下，存在一個沉重的債務枷鎖，該國在即將進入2026年之際，公共債務水準已來到整個歐元區最高，債務規模約佔其國民生產毛額（GDP）的137%。在高利率環境下，償債成本正侵蝕政府的預算空間，讓國家愈來愈沒有足夠資金，進行基礎建設或大規模修繕工作。

此外，依賴多黨聯合政府上台的梅洛妮，在年尾也面臨同聯盟內其他黨派挑戰，由薩爾維尼（Matteo Salvini）領導的「聯盟黨」（Lega），就在今年最後一次內閣會議上，質疑該政府一貫力挺和援助烏克蘭的立場，甚至施壓要求讓義大利減少限縮軍援，否則不排除提出信任投票。

2025年4月17日，義大利總理梅洛尼在白宮與美國總統川普會面。（美聯社）

出生於羅馬的梅洛妮，年輕時代就是義大利右翼政黨的積極成員，參與過多種街頭示威，逐漸在學生群體闖出名號。隨後從地方議員起步，到2006年當選國會議員，以及入閣擔任青年部部長、接掌政黨黨主席。梅洛妮自2014年開始，擔任「義大利兄弟」（Fratelli d'Italia）黨主席，而她所領到的多黨派右翼聯盟，成功在2022年拿下國會多數，讓她因此被推舉為義大利總理至今。

過去兩年，梅洛妮一直試圖在美國與歐盟（EU）之間，扮演一個務實的橋樑形象。但從這次聖誕致詞，不少分析師認為，她開始將政府形容為、一個在多條戰線上奮戰的「家庭」，顯露出其民粹保守派鬥士的本色。似乎也預示著義大利在2026年，很可能會將專注力移回國內，先設法解決嚴峻的國家財政問題，以及潛在執政同盟內部裂痕。

更多風傳媒報導

