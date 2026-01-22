出事了！ 姚淳耀合照郭書瑤貼太近 「小耀耀站起來」 超尷尬

〔記者李紹綾／台北報導〕郭書瑤在影集《何百芮的地獄戀曲》與姚淳耀的戀情終於開花結果，卻在一次貼身合照後，男方的下半身竟然出現「生理反應」。談起這段劇情，姚淳耀也害羞坦承「有塞東西」進去。

郭書瑤劇中與百白打賭，若能在半個月內脫單，輸家就要吃狗大便，讓她急著四處求援，最後更向多年好友姚淳耀表白，甚至主動索吻。姚淳耀也招認，拍攝吻戲橋段一點都不浪漫，他笑說當時郭書瑤必須詮釋酒醉狀態，而自己一開始當然相當緊張，所幸郭書瑤的表現非常到位。劇中她甚至因為喝醉而大聲哭喊「為什麼談戀愛這麼難」，讓姚淳耀大為讚賞，直呼「瑤瑤總是很容易代入角色去對戲」。

姚淳耀飾演體貼、老實的直男，與郭書瑤正式交往後，卻遲遲不碰女友，讓他一度被懷疑是否「性功能」有問題。不過在兩人拍攝貼身合照時，姚淳耀的下半身卻意外明顯「突出」。為此他羞認「現場一直笑場，因為要塞東西進去」，當時還和工作人員反覆喬角度，希望呈現出「立起來」的效果，但角度始終很難拿捏，「有時候看起來垂垂的，有時候看起來好像又太挺了」。

郭書瑤則笑說，拍攝這場戲時自己完全沒有笑場，表情相當正經，反而更能呈現反差效果，「可能因為我們都很正經地演，畫面呈現才會好笑」。

《何百芮的地獄戀曲》由文策院、彼此影業股份有限公司、台灣大哥大股份有限公司、兔將創意影業股份有限公司共同出品，影集已於1月4日正式上架，每週日晚間9點於八大戲劇台播出，晚間10點於MyVideo及Netflix上架。

