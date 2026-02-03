出事了！日本重量級天團成員家中搜出大麻遭逮 緊急取消20週年演唱會
就在8日即將登上日本武道館開唱前夕，日本樂壇驚傳震撼彈！以經典名曲〈My Way〉紅遍亞洲的百萬組合「Def Tech」，其成員Micro（本名西宮佑騎）因涉嫌持有大麻，昨（2日）遭到警方當場逮捕，經紀公司緊急宣布，原定舉辦的出道20週年紀念演唱會取消。
綜合日本媒體報導，厚生勞動省關東信越厚生局麻藥取締部昨日前往西宮佑騎位於東京都澀谷區的住處進行搜索，當場查獲數公克的乾燥大麻。由於證據確鑿，警方隨即以違反《麻藥取締法》的現行犯身分將他帶回偵辦。目前相關單位正深入釐清大麻的來源以及持有的具體經過，而其所屬事務所對此表示完全是「晴天霹靂」，強調事前毫無預兆，對此感到極度震驚。
Def Tech是由東京出身的Micro與在夏威夷成長的Shen於2001年組成。2005年他們憑藉首張同名專輯一炮而紅，其中〈My Way〉一曲更是傳唱度極高，專輯累積銷量突破280萬張，讓他們成為當年日本樂壇的指標性人物，甚至以獨立音樂人之姿首度登上紅白歌唱大賽。雖然團體曾於2007年一度解散，但在2010年重組後，2020年又因在YouTube頻道「THE FIRST TAKE」重新演繹名曲再次翻紅，演藝事業好不容易再攀高峰。
沒想到在米倉涼子毒品案剛落幕之際，日本演藝圈又爆出這樁「大麻煩」。Def Tech原定下週日（8日）要重返音樂殿堂日本武道館，舉辦別具意義的20週年紀念公演，門票早已全數售罄。如今在開唱前 成員竟因涉毒被捕，不僅讓期待已久的樂迷心碎，也讓這場出道20週年的盛大慶典蒙上陰影，後續的退票手續與經紀損失恐怕規模驚人。
★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。
