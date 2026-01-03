「出事再檢討」成真？高雄男大生跨年遭輾斃 里長痛批政策殺人 交通局回應了

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

高雄市前鎮區於去年跨年夜發生奪命車禍。一名21歲唐姓男大生與友人相約跨年，騎車行經中華五路時，不慎與同向貨車碰撞並慘遭後輪碾壓身亡。前鎮區振興里長鍾明憲痛批，稱先前曾反映該路段因重新劃線導致車道縮減，交通局竟回應等出事後再研議。為了防止類似悲劇再發生，市議員黃彥毓事發次日邀相關單位重回現場，雖然在部分改善措施上達成初步協議，但雙方仍有分歧。交通局則表示，肇事責任尚待釐清，未來將持續以科學數據為基礎，滾動式調整並優化道路工程。

廣告 廣告

高雄市前鎮區於跨年夜發生車禍，一名21歲唐姓男大生不慎與同向貨車碰撞，慘遭後輪碾壓身亡。（翻攝畫面）

事故發生於12月31日傍晚6時38分。據警方初步了解，當時大貨車司機與唐姓男大生皆沿著中華五路由北往南同向行駛，兩車意外發生碰撞後，男大生倒地遭大貨車後輪輾壓，安全帽甚至卡入頭部無法取下，當場喪命。經警方對貨車司機進行測速與酒測，已排除酒駕嫌疑，初步研判事故起因為雙方未保持安全間隔，具體事故責任歸屬仍有待進一步分析。

里長鍾明憲對此表示，該路段12月才完成路面翻修與標線重劃，將三線道縮減為兩線並增設左轉專用道，導致車流擁擠、機車被迫鑽縫，他曾多次反映危險卻得到回應「看車禍狀況再檢討」，直指這是政策失當，並向家屬表態「如果要申請國賠，里長願意出庭作證」。

事後議員黃彥毓邀集交通局現勘，雖然針對劃設機車虛線與南移公車站等達成部分共識，但各方對於槽化線縮減程度及車道寬度限制仍存有歧見。

對此，交通局解釋，該路型設計符合道路設計標準，透過科學分流與車道縮減實施「速度管理」，旨在避免寬車道誘發超速以降低事故風險。同時強調，此案不排除與大型車視線死角有關，後續將配合警方調查釐清真相，並持續根據科學數據與監測結果，針對全市路段進行滾動式優化。



更多FTNN新聞網報導

中正大學22歲男大生民雄騎車撞汽車 送醫搶救不治

男大生「越級駕駛」黃牌重機！自撞彎道墜一層樓高亡 勤益科大悲痛發聲

留貓貓看家闖大禍！「誤觸感應爐」釀火警 法院判飼主賠償近110萬

