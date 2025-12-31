出事就跑? 泵浦車撞壞路牌桿落跑 公所:駕駛諾自行修復

生活中心／綜合報導

這到底是上班來不及，還是不敢面對。花蓮有一輛混凝土泵浦車，24號上午吉祥二街巷口，轉彎時撞壞了路牌桿，雖然有發現但卻直接離開現場。不過後續鄉公所表示，這名駕駛有致電公所，說會自行修復。

綠色混凝土泵浦車，行駛在巷子裡準備轉彎，車子太大，迴轉半徑要抓好，殊不知一左轉，碰一聲，後面路牌桿直接斷裂，副駕立刻探頭，沒想到，他只是看看而已，駕駛依舊繼續向前，直接離開現場。回到事發現場，路牌桿不只整根歪腰，連路牌都損壞。

廣告 廣告

花蓮泵浦車撞壞路牌桿落跑 公所：駕駛致電承諾會修復

花蓮一輛混凝土泵浦車日前撞壞路牌桿卻直接駛離。（圖／民視新聞）

附近民眾：「我剛剛11點出門的，我沒有注意，是什麼時候變這樣的，我也不知道，（看到會覺得很誇張嗎），對啊我想說怎麼撞的。」怎麼一出門，就看到這倒地的路牌桿，趕緊拍照告知村長。事發在24號上午11點多，這輛混凝土泵浦車行駛在花蓮吉安，吉祥二街和四街口，撞倒路名標示牌，肇事逃逸。仁里派出所所長黃泰俊：「本所已通知養護單位，惟目前尚沒有接到相關報案，有關是否構成肇事逃逸，將待肇事駕駛到案說明後，來進一步釐清。」

花蓮泵浦車撞壞路牌桿落跑 公所：駕駛致電承諾會修復

花蓮一輛混凝土泵浦車日前撞壞路牌桿卻直接駛離，後續駕駛致電公所，表示會負責修繕完成。（圖／民視新聞）

撞壞了路牌桿，還直接落跑，不過鄉公所也說，事後這名駕駛有致電公所，願意承擔修復責任。吉安鄉公所建設課長吳印浴：「我們求償的部分，我們目的是要要求對方，把損壞的公務設施復原，或是賠償有兩種方式，這個案子肇事者他是說，他們會自行修復完成，給我們公所確認。」修復金額大約三千元，肇事駕駛願為自己的錯誤行為負責，鄉公所樂觀其成。

















原文出處：花蓮泵浦車撞壞路牌桿落跑 公所：駕駛致電承諾會修復

更多民視新聞報導

【有片】聖誕假期驚現巨洞！竊賊鑽牆闖入德國銀行洗劫34億財物

高檢署研議上訴！馬英九「三中案」二審無罪 蕭旭岑回應了

醫見證Threads「強大1功能」！驚喊：台人大型群組

