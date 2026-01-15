【看見泰國 VisionThai】泰國呵叻府(Nakhon Ratchasima)一列自曼谷開往烏汶府的特快列車，昨(14)日行經希丘區(Sikhiu)高鐵施工路段時，撞上倒塌的起重機，造成32死3失蹤。今(15)日龍仔厝府(Samut Sakhon)拉瑪二世路(Rama II Road)又傳高架道路工地起重機倒塌砸中車輛，2死5傷。兩起事故的承包商都是義大利泰工程公司(Italian-Thai Development, ITD)。更引發爭議的是，義大利泰工程過去多次捲入重大工安意外，包括去年3月曼谷國家審計署大樓倒塌96死、拉瑪三世高速公路橋樑倒塌5死27傷，卻仍持續承攬大型國家工程。過去11年，該公司狂攬213個政府標案、總值1,346億泰銖。

出事的都是它！義大利泰11年狂攬1千多億標案 交通部長急喊全國暫停工程（來源：網路合圖）

接連兩起事故工地都是ITD得標項目

1月14日呵叻府藍塔空-西丘段(Lam Takong-Si Khiew)高鐵工地，一列載有208名乘客、自曼谷開往烏汶府的特快列車，行經施工路段時撞上倒塌的起重機，釀32死3失蹤。這是義大利泰工程在2020年11月26日簽約、價值98.48億泰銖的「曼谷至廊開高鐵系統」項目，屬於中國「一帶一路」計劃。

廣告 廣告

今日(15日)龍仔厝府拉瑪二世路高架道路工地起重機倒塌，砸中下方行駛的兩輛車輛，造成2死5傷。這是該公司在2019年8月27日簽約、價值24.91億泰銖的「拉瑪二世路高架道路建設」項目。

兩個工地加起來超過120億泰銖，但連續兩天都出事，引發關注，義大利泰工程拿了這麼多政府標案，施工品質與安全管理到底出了什麼問題？

11年213個標案 2018年單年飆破400億

根據政府採購資料，義大利泰工程在過去11個財政年度贏得至少213個政府採購項目，總價值至少1,346.77億泰銖。其中2018財年是該公司得標金額最高的一年，9個項目總值424.76億泰銖，最大標案是Mae Moh礦場挖掘與煤炭運輸，價值415.25億泰銖。

其他重要標案包括，2024財年的差隆拉差高速公路(Chalong Ratch Expressway)延伸段186.99億泰銖、2023財年的瑪哈沙瓦(Mahasawat)水處理廠60.71億泰銖、2020財年的大城府防洪分流渠道27.95億泰銖等。

從高鐵、高速公路、礦場開採到水利工程、監獄醫院，義大利泰工程幾乎涵蓋所有大型公共工程領域，顯示該公司在泰國政府採購體系中的主導地位。

交通部長：全國暫停高架道路工程 將召集ITD討論

交通部長皮帕(Phiphat Ratchakitprakarn)今日針對拉瑪二世路起重機倒塌事故接受訪問時表示，初步報告指該項目運作已暫時停止。他證實義大利泰工程是該區域的承包商，但對公司出了什麼問題表示不確定。

皮帕透露，他已與交通部常務次長商討，並提議全國暫停所有高架道路建設項目，以重新檢視安全措施。他強調：「儘管事故造成重大損失，仍有必要進行徹底的安全審查。」

皮帕表示將親自前往現場視察，並成立委員會全面檢討情況。義大利泰工程將被召集討論，並檢查新的安全檢查清單是否合規。交通部將在審查後宣布下一步措施。

公司財務與股權結構

截至2026年1月14日，義大利泰工程在泰國證券交易所(SET)市值為13.73億泰銖，註冊資本63.38億泰銖。最新財務報表(2025年前9個月)顯示，總資產912.44億泰銖，總負債820.20億泰銖，獲利73.94億泰銖。

公司董事會包括董事長威拉·空曼尼拉(Virat Kongmaneerat)、執行長普倫猜·卡納蘇塔(Premchai Karnasuta)等。根據2025年4月股東資料，普倫猜持股11.90%為最大股東，其餘股份由卡納蘇塔家族及其他個人持有。

值得注意的是，普倫猜正因去年3月國家審計署大樓倒塌96死案，與22人被控違反建築法規及過失致死，案件仍在審理中。

屢次出事還能繼續拿標案？

從義大利泰工程過去11年承接的213個政府標案來看，該公司在泰國公共工程領域扮演舉足輕重的角色。然而，連續兩天發生起重機事故，加上過去的國家審計署大樓倒塌、拉瑪三世-刀卡儂高速公路橋樑倒塌等事件，已引發社會對這家標案大戶施工品質與安全管理的嚴重質疑。

目前兩起事故仍由相關政府機構調查中，尚未對任何涉事方提出指控。但隨著交通部長提議全國暫停高架道路工程，以及泰高邁黨、人民黨呼籲修法設立獨立調查機構，義大利泰工程未來能否繼續承接政府標案，將取決於調查結果、安全改善措施的落實，以及政府是否真正落實「將屢次肇事公司列入黑名單」的承諾。

核稿：陳韋如

封面來源：網路合圖

更多VISION THAI看見泰國報導

一帶一路泰國高鐵工程釀32死 義大利泰工程事故頻傳總理怒批

泰中高鐵遭全面徹查 與審計大樓倒塌同一承建商引質疑

