出事！許效舜不聽勸爆「嚴重意外」 清醒已在醫院病床

許效舜（右）年輕時不聽勸，左為鄭仲茵。（東森超視提供）

許效舜在他與鄭仲茵主持的東森《神之路》最新一集走訪桃園龍潭龍元宮、三元宮， 自稱是「上天郵差」的他提到，他從小就有感應神明的體質，但年輕時很叛逆，甚至不願面對，「有一次，祂給了我嚴重的警告，告訴我會有大事發生，要我千萬別去，但我沒聽勸，結果真的出事，醒來時人已經躺在醫院的病床上了」，他當時才願意靜下心思考，發現上天真的在提醒他。

許效舜說，有時候聽到的訊息，可能不屬於自己的使命，聽錯了會越走越偏，「但隨著年紀增長，心也漸漸平靜，就能分辨訊息的真偽，我會先擲筊確認，再去實踐，這段過程對我來說是人生裡很大的轉變」。

節目拜訪經營30年的黑糖麥餅店，許效舜關心詢問老闆娘生意，得知因大雨生意慘淡，便豪氣表示：「沒關係，今天我請客，買給所有工作人員」，令老闆娘感動不已。他說，這是因為神明曾指示他，賺錢要懂得與人分享，不要只在家裡數錢。

好吃的黑糖麥餅讓鄭仲茵（左）還沒開錄就吃光光，許效舜對此很無奈。（東森超視提供）

香甜的黑糖麥餅讓鄭仲茵在錄影前就忍不住偷吃光，讓許效舜忍不住翻白眼，「還沒開拍妳就吃掉，要怎麼展示給觀眾朋友啦？」鄭仲茵則可愛地表示：「真的太好吃了啦！這有我小時候的回憶，以前跟媽媽逛夜市，一定會買一片來吃。」《神之路》每週六晚間8點在於東森超視33頻道首播、同日晚間10點在中華電信MOD上架。

