出任中醫師全聯會理事長 蘇守毅：推動中醫入國中小課本

蘇守毅今年當選中醫師全聯會理事長，是百年來台南市第1人，9日返回台南官田區慈聖宮參拜神農大帝。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

前台南市中醫師公會理事長蘇守毅今年當選中醫師全聯會理事長，是百年來台南市第1人，9日返回台南官田區慈聖宮參拜神農大帝。提出未來將中醫基本知識納入國中小課本，發展中西醫合療制度與保留中藥房文化。

慈聖宮是由明鄭時代的陳永華諮議參軍創建，被稱為開台神農大帝祖廟，是台灣歷史最悠久的神農大帝廟宇之一。神農大帝為中華醫藥始祖，象徵「親嘗百草、傳漢醫藥，普濟蒼生」的仁心仁術精神。

蘇守毅從台南市中醫師公會理事長卸任後，擔任中醫師全聯會執行長職務，今年當選中醫師全聯會理事長，成為台南市第1人。

蘇守毅9日率領南台灣14縣市的中醫師公會理事長共70多人到慈聖宮謁祖，台南市中醫師公會理事長陳俊銘全程陪同。他提及將提升學術知識、促調整健保點數為1點1元等造福會員的主張。

蘇守毅表示，未來將率領中醫師公會全聯會推動預防醫學與公共衛生體系，配合賴清德「健康台灣」政策，令中醫成為提升台灣醫療韌性與全民健康的重要支柱。

