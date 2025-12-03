



中國國民黨3日宣布，由立法委員萬美玲出任黨副祕書長兼婦女部主任。萬美玲表示，感謝鄭麗文主席的邀請與信任，將這重任交給她，未來，將繼續推動女性權益保障工作，並將婦女部打造為社會最溫暖的女力平台。

萬美玲指出，國民黨內有許多女性縣市首長，施政的口碑與滿意度都是名列前茅，立法院內優秀的女力委員更是女權推動的好戰友，全國還有許多的女性議員、里長、社團姐妹，都是服務社會共同打拼最好的夥伴。

針對未來規劃，萬美玲說，她將結合中央、地方「女力」民意代表，共同推動女性權益政策及修法，也會攜手全國各婦女團體，透過多元活動推廣女性權益，並廣納各年齡層女性參與，打造更具凝聚力與溫暖的交流平台。

廣告 廣告

萬美玲強調，將全力以赴，讓國民黨婦女部成為社會中最溫暖、最有力量的女力平台，一起為婦女和下一代更美好的未來而努力。

更多新聞推薦

● 出任國民黨副祕書長兼婦女部主任 萬美玲承諾打造最溫暖的女力平台