「出來就打死你！」賴瑞隆兒驚爆毆打、廁所堵女同學 初選對手、陳其邁都說話了

2026年縣市長選戰火熱開打，民進黨南部大票倉競爭相當激烈，高雄市長初選呈現4搶1的狀態，《TVBS》最新民調顯示，面對國民黨定於一尊的立委柯志恩，4名綠委中僅賴瑞隆在誤差範圍內小幅領先，邱議瑩、林岱樺、許智傑則落後較多。但如今居於領先地位的賴瑞隆，卻被爆出子女涉及校園霸凌事件，且並非單一事件，包含對同學動粗、甚至揚言「打死你」。對此，賴瑞隆4日晚間發布聲明，證實就讀小學的孩子在學校「與同學發生的糾紛」。

有媒體揭露，賴瑞隆念小學的孩子涉嫌毆打同學，甚至將其堵在廁所長達10數分鐘，更威脅「出來就打死你」，近日更疑出腳踢同學造成同學受傷，綜合媒體報導，霸凌及肢體衝突並單一事件，且受害者不只一人。對此，校方也還原時間線指出，10月，賴瑞隆兒子與女同學發生肢體衝突，女同學而後躲入廁所，但賴瑞隆兒子仍在外恐嚇、叫囂，校方隨後也啟動通報；本周二（12月2日），賴瑞隆兒子疑似又在體育課中出腳踢另名同學，造成臉頰挫傷，家長驗傷後，醫院啟動社政通報。

證實兒子涉及校園衝突 賴瑞隆：盼外界給輔導的空間

此外，對於家長指控處理消極，校方強調，會依法遵循教育部的相關程序進行，確保調查過程的透明與公正。對於孩子涉及霸凌事件，賴瑞隆4日晚間透過辦公室發表聲明表示，表示對於自己8歲、就讀小二的小孩，在學校與同學發生的糾紛，他作為家長也希望儘快還原事情經過，會全力配合學校的後續工作。他強調，小孩在學校與同儕間的「摩擦」，身為父親的他會加強引導孩子尊重別人以及同理、負責的態度，希望孩子能更加成長。

賴瑞隆也呼籲，盼外界能給予教育與輔導的空間。如今高雄市長初選競爭激烈，交棒倒數的民進黨高雄市長陳其邁今（5）日受訪時表示，校方已進行調查，會提醒學校保護同學，公正嚴謹調查。而賴瑞隆初選競爭對手、民進黨立委邱議瑩則說，此事涉及校園安全，令人揪心，期盼教育局、校方盡快釐清事實、妥適處理，也要顧及孩子的人生安全、相關輔導等。

​上述調查是《TVBS》民意調查中心於2025年11月20日至27日晚間18 ：30至22 ：00進行的調查，共接觸1,283位20歲以上高雄市民，其中拒訪為269位，拒訪率為21.0%，最後成功訪問有效樣本1014 位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1 個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。

