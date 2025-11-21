出個差看清真面目！中國實習生抽中1萬3輝達RTX5060 拒絕上繳竟被公司逼離職

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

中國上海一名實習生，日前受公司指派前往蘇州參加輝達（NVIDIA）活動，竟意外抽中市價約新台幣1萬3000元的 GeForce RTX 5060 顯示卡。本來是開心的大獎，沒想到公司卻要求他「上繳獎品」，理由竟是「出差費公司付，所以獎品屬於公司」。實習生拒絕後，最後竟被逼到自行離職。

中國一名實習生意外抽中市價約新台幣1萬3000元的 GeForce RTX 5060 顯示卡（圖／NVIDIA官網）

綜合陸媒報導，該名實習生今年 8 月入職，本月 14 日代表公司出差參加輝達活動，中獎後便被同行同事提醒「公司知道了」。隔天公司財務甚至傳話稱，他是以公司名義出席、所有費用也由公司承擔，因此獎品應該歸公司所有，並要求他週一上班時繳回。

實習生透露，這是他人生第一次抽到大獎，心情非常複雜，回公司後特地詢問財務部門，結果對方完全不知情，整件事瞬間變成羅生門。公司高層甚至為此召開兩次會議，並多次「約談」他。雖然最後沒有真的沒收獎品，但人資在最終會談中明確暗示「雙方已不適合合作」，勸他另尋工作。無法忍受公司冷暴力與打壓，他於19日無奈提出離職。

事件曝光後在網上引發公憤，網民紛紛怒斥涉事公司「吃相難看」，更有留言諷刺道：「若抽中罰款5萬元，公司是否也會搶著代繳？」有法律界人士指出，根據《民法典》原則，獎品歸屬取決於抽獎性質。若活動是主辦方明文贈予參展企業的商務禮品，或員工受指派參與抽獎，獎品才歸公司。

