出入境12月26日起全面採集生物識別 灣區旅客關注個人隱私
聯邦國土安全部（DHS）宣布，自12月26日起，所有外籍旅客在入境與出境美國時將被要求拍照留存，並可能需提供其他生物識別資訊。此規定將適用於所有機場、海港、陸路口岸與其他授權出入境點，標誌著美國正式進入「全方位生物資訊出入境管理」時代。
依據DHS公布的規則，此項措施能夠加強國家安全、打擊檔詐欺與非法滯留。DHS指出，臉部比對技術將成為出入境身分驗證的核心方式，透過即時拍照與旅客護照、簽證或先前入境紀錄中的影像進行比對，以確認身分真偽。美國公民可自願參與該驗證程式，其照片將在12小時內刪除，不會永久儲存。
對灣區居民而言，新規上路意味著從舊金山國際機場與聖荷西機場出入境時，都將進行拍照程序。居住在灣區林先生表示，他支持增強安全措施，但也擔心「隱私保護是否足夠，以及新系統會不會讓出關時間變長」。
國土安全部回應指出，目前在美國多個機場實施的「簡化入境」計畫已顯示，臉部比對能縮短平均通關時間約20%，並減少紙本文件查驗需求。DHS同時公開徵求民眾意見，用於不同交通方式（如海運、陸路行人通關）的具體操作、成本與效益。
根據規畫，美國海關及邊境保護局（CBP）預計三至五年內在全國主要機場與海港全面部署生物識別出入境系統。屆時，包含舊金山在內的主要入境口岸，都將納入統一驗證網絡。
此舉被視為911事件後美國邊境安全技術最重大的一次升級，但同時也引發公民自由團體對「人臉資料集中化」的憂慮。如何在「國家安全」與「個人資料保護」間取得平衡，將考驗新政府的透明度與執行力。
更多世界日報報導
遣返政策不夠硬 川普換掉12名ICE主任 調CBP上陣
Nvidia股價創新高 黃仁勳：台積將引入美先進封裝技術
大量中國、中東資金押曼達尼勝選 專家憂市長選情遭操控
其他人也在看
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 46 分鐘前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有295天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...匯流新聞網 ・ 2 小時前
59歲坣娜胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
坣娜胰臟癌逝！研究揭「1物」超毒：大增罹癌風險
歌手坣娜於16日因胰臟癌病逝，享年59歲，消息一出震驚演藝圈與粉絲。醫師錢政弘表示，一般提到胰臟癌，會先想到糖尿病，但一篇針對成年女性得胰臟癌的研究發現，有抽菸者的罹癌風險多1.5倍。兒童時期曾吸二手菸者多1.47倍；有抽菸且在生活中吸二手菸者多1.68倍；有抽菸且在兒童時期吸二手菸的人更多出2.8倍，相當驚人。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
晏柔中早知粿粿出軌王子？范姜彥豐衝她IG留言：重要的朋友
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，許多人質疑美國行友人是否幫忙隱瞞，不過范姜彥豐昨日晚間到晏柔中IG留言，強調晏柔中夫妻倆是在他低潮時「陪伴他重要的朋友」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
手握鐵證！徵信社實錘爆內幕「絕對可以支持范姜彥豐」 網驚：粿王輸定
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。有網友認為「先吃瓜不罵不站邊」，對此，「徵信執行長」謝智博發聲，表示「放心，絕對可以支持范姜！」證實粿粿偷吃王子。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
張庭罕曬全家福！15歲愛女逆襲變超模臉 「高級感」美貌驚艷眾人
台灣女星張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚多年，兩人婚後淡出演藝圈、專心家庭與事業。雖長期定居上海經營公司，但一家四口的生活近況仍備受矚目。近日張庭在社群上罕見曬出全家福，凍齡外貌與一雙兒女的亮眼變化，立刻掀起網友熱議。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 19 小時前
坣娜胰臟癌病逝！醫揭5大症狀示警 50歲以上為高風險群
根據禾馨民權健康管理診所院長林相宏說法，胰臟癌早期可能出現的5大症狀包括腹痛、背痛、噁心想吐、糖尿病及黃疸引起的皮膚搔癢。林醫師提醒，一旦同時出現這些症狀，應特別提高警覺。林相宏指出，胰臟與背部脊椎鄰近，當出現背痛時也可能是胰臟異常的徵兆。他引述日本學者Ya...CTWANT ・ 8 小時前
王子被控當小王掀風波！薔薔「脫口12字」現場突爆走：無法接受
「Sandy」吳姍儒代班搭檔派翠克主持《小姐不熙娣》，主持陣容加入薔薔今（30）日三人出席記者會，過去薔薔曾錄製過《我愛黑澀會》被問及棒棒堂王子捲感情風波一事，薔薔秒回：「哎呀！那個我完全不認識」。藝人粿粿與老公范姜彥豐結婚3年，如今兩人傳出婚變，昨范姜彥豐突發文寫下「道德淪喪、婚內出軌」，並在文內自由時報 ・ 1 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 1 天前
世界大賽／打線昏睡非遭聽牌主因 羅伯茲最氣投手！暴投送免費分太致命
世界大賽G5藍鳥靠著大物新人耶薩維奇（Trey Yesavage）7局僅失1分、飆12Ｋ的驚豔表現領軍，最終6：1擊敗道奇聽牌，賽後道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）坦言此役打線熄火相當不應該，但最讓他生氣的是投手多次暴投，免費送藍鳥壘包。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
范姜彥豐直嗆王子「破壞我的家庭」：居然還能心安理得上台領獎
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，表示經過四個月協商無果，於是決定採取法律途徑，放棄協商、停止退讓。最後更是直接嗆聲王子：「你居然還能心安理得的打扮得光鮮亮麗，走紅毯、甚至上台領獎？」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
很多人不知道！「1飲品」是粒線體毒物 醫示警：喝多腎會壞
若想維持腎臟的健康，其實最重要的關鍵在於細胞中的「粒線體」，腎臟科醫師洪永祥表示，粒線體是生命的「發電廠」，一旦它出問題，腎臟就會「缺電」，進而出現損傷。對此，他列出會破壞粒線體，導致器官缺能量的4大因素，以及保護粒線體的方法，其中很多人都愛喝的「含糖飲料」，對粒線體來說是毒物，一定要少喝。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
范姜彥豐不要看！王子越線互動又被挖 猛虧粿粿「都在做人」
范姜彥豐昨（29）日發文怒控結婚3年的老婆粿粿出軌，對象是好友王子（邱勝翊），網友則紛紛當起柯南辦案，猛挖兩人社群平台釐清時間線，發現不少曖昧互動、文字，一切似乎早就有跡可循。其中一篇去年底的貼文，王子狂虧粿粿「都在做人」，更是掀起廣大網友議論。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
王子拿「綠帽」在范姜彥豐頭頂合照 網朝聖：好扯
王子（邱勝翊）29日遭范姜彥豐指控介入他和老婆粿粿的婚姻，消息曝光後引發熱議，有網友發現，3年前的照片，王子竟巧合地在范姜彥豐頭上拿「綠帽」合照。中天新聞網 ・ 5 小時前
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她造咖 ・ 22 小時前
住頂樓不怕吵就怕漏「次頂、次次頂更好」？他2種都住過老實說：半夜4點按門鈴按到尷尬…滿分還是它
以前為了追求景觀好，不少人會選擇住「頂樓」，現在則是改去選所謂的「次頂」。有網友好奇問，次頂這個說法好幾年了，「次頂和頂樓完全不同，次頂樓上有住人而頂樓沒有，如果次頂是優選，那次頂和次次頂、次次次頂、次次次次頂不都一樣嗎」？Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前