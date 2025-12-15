出入88會館接受招待遭免職 檢察官黃錦秋改任北檢觀護人

黃錦秋出入88會館接受招待，懲戒法院二審改判她免除檢察官職務，轉任台北地檢署觀護人。（圖：懲戒法院官網）

高檢署檢察官黃錦秋擔任警政署政風室主任期間，因為出入88會館私人招待所等，懲戒法院今年2月判黃錦秋免除檢察官職務，轉任檢察事務官，黃錦秋不服提起上訴。懲戒法院二審今天（15日）改判黃錦秋免除檢察官職務，轉任台北地檢署觀護人。全案確定。

法務部、監察院調查認定，黃錦秋2020年1月17日晚間出資宴請新北地檢署檢察官王涂芝和其他警察同仁聚餐後，率領同仁到88會館唱歌聚會；另外在同年7月10日出錢宴請王涂芝等人聚餐後，再赴睿森銀樓地下室唱歌，接受私人無償招待。

黃錦秋事發後否認並要求當時同行的人員改寫自請處分書、改口否認曾經到88會館，違反檢察官倫理規範等，法務部、監察院認定違反檢察官倫理規範移送懲戒法院審理。

第一審認定，黃錦秋以檢察官身分調任警政署政風主任，應審慎查證場地妥適性，卻輕忽放任同仁提議前往，還讓同仁安排無償使用場地，導致觀感不佳，影響社會對於檢察官公正的信心；黃錦秋違失情節重大，審理階段還做出與事實不符的抗辯，失去檢察官應有的超然公正性，認定她不適任檢察官，重判免職，並命其轉任檢察事務官。

黃錦秋不服提起上訴，法務部主張黃錦秋應受法官法最嚴厲的免職處分，並不得再任公務員，職務法庭二審今天自為判決，而且判決加重，改判黃錦秋免職、轉任台北地檢署觀護人，職務編號A630150。全案確定。