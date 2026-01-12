出兵伊朗前兆？白宮突發文「天佑美軍」貼川普硬拳照…披薩指數再飆

美國總統川普曾警告伊朗，如果美軍基地遇襲，將給予伊朗前所未有的打擊。資料照，路透社



伊朗血腥鎮壓蔓延全國的反政府示威活動，造成超過500人死亡。美國總統川普11日表示，如果美軍基地遇襲，將給予伊朗「前所未有的」打擊，11日下午，白宮突然在社群平台發文「天佑美軍、天佑美國，我們才正要開始」，同時間，五角大廈附近數家披薩店的顧客量也上升到超過平日水準。

美國白宮突然在社群發文「天佑我們的部隊、天佑美國，我們才正要開始」，引發外界關注。翻攝The White House@X

白宮在美國時間11日下午（台灣時間12日清晨）發文表示，「我們有3件事要說」，並提到「願上帝保佑我們的部隊、願上帝保佑美國，我們才正要開始」（GOD BLESS OUR TROOPS. GOD BLESS AMERICA. AND WE ARE JUST GETTING STARTED）文末附上美國國鳥白頭海鷗的表情符號，配上川普於美軍基地雙手握拳、表情激昂振奮的畫面，如同在鼓舞士兵們。

與此同時，非官方情報追蹤帳號「五角大廈披薩指數報告」（@PenPizzaReport）統計，至美東時間11日下午4時16分，五角大廈附近的連鎖披薩店訂單上升，高於平日水準。

象徵美國五角大廈官員熬夜加班的「披薩指數」突然飆升。翻攝PenPizzaReport@X

「披薩指數」被視為美軍官員加班熬夜的象徵，1月3日活捉委內瑞拉總統馬杜洛時，當天凌晨就出現訂單激增的現象，成長幅度達770％；另外據報導，美國1991年發動波灣戰爭前，披薩外送量也曾出現高峰。

