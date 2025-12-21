出力瞬間關節特別痛？醫曝保養關鍵：秘密是「慢一點」

許多民眾發現天氣轉冷或突然出力時，關節會出現瞬間疼痛感，台北榮總遺傳優生學科主治醫師張家銘指出，這並非心理作用，而是關節在分子層級確實會「感覺壓力」，並透過特定機制發出警訊。

許多民眾發現天氣轉冷或突然出力時，關節會出現瞬間疼痛感。（示意圖／Pexels）

張家銘說明，根據2025年發表於《Life》期刊的綜論研究，關節並非被動零件，而是會感覺、會反應的組織。當人體出力、承重或突然改變姿勢時，關節內的軟骨細胞會透過「整合素─焦點黏著激酶」系統，將外在物理力量轉換成細胞內訊號，這代表關節不是等到損壞才疼痛，而是感覺壓力過大時就會先拉警報。

針對天冷時疼痛感特別明顯的現象，張家銘解釋，天氣變冷時，關節內因退化而流失的蛋白聚醣，會讓整體環境變得較硬，此時一條對硬度特別敏感的「Hippo─YAP─TAZ路徑」就會被放大。這條路徑一旦啟動，關節細胞更容易開啟分解型基因，導致軟骨耐受度下降，因此天冷時只要一出力，原本還能承受的關節就會感覺超出負荷。

天氣變冷時，關節內因退化而流失的蛋白聚醣，會讓整體環境變得較硬。（示意圖／Pixabay）

張家銘進一步說明，用力時特別痛是因為壓力集中且突然出現時，整合素─焦點黏著激酶路徑會直接啟動「核因子κB」這個發炎總開關，一旦被打開，發炎激素與分解酵素就會增加，讓瞬間疼痛感變得特別明顯。這也解釋了為何許多患者反映「不是一直痛，是出力那一下最痛」，這是關節在提醒目前的壓力對它而言太快、太急、太硬。

在生活調整建議方面，張家銘表示，會痛的關節通常不是不能用，而是要避免「突然用力」。生活重點不在完全避免活動，而是避免「冷的時候突然出力」，天冷時多給自己暖身時間，站起來慢一點，下樓梯時多一個停頓，這些動作是在幫關節細胞爭取反應時間，讓分子訊號不會瞬間暴衝。

張家銘強調，保暖並非心理安慰，當關節溫度回到穩定狀態，關節內的硬度感受會下降，Hippo─YAP─TAZ路徑就比較不容易被放大。穿護膝、注意下半身保暖、避免長時間吹冷氣，這些生活小事其實是在幫關節創造較安全的力學環境。

「PI3K─AKT─mTOR路徑」原本是幫助軟骨細胞存活與修復的重要機制。（示意圖／Pixabay）

研究也提醒，長期不動會讓修復型的分子路徑被關閉，其中「PI3K─AKT─mTOR路徑」原本是幫助軟骨細胞存活與修復的重要機制，一旦被慢性發炎壓制，關節就只剩破壞而沒有修補。張家銘建議，平地走路、水中運動、規律復健等活動不追求爆發力，而是讓關節知道「現在是安全的」，當關節不需要一直拉警報，發炎開關自然會慢慢關小。

張家銘表示，天冷、用力時會痛的關節，是在用最直接的方式告訴我們它感覺得到壓力，而且有點吃力。只要願意在生活中少一點突然、硬撐的出力，多一點暖身、節奏與理解，關節的分子命運可以被改寫，而預防往往就藏在那一下「慢一點」裡。

