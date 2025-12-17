出動水下無人載具擊毀俄潛艦 烏克蘭公布影片

烏克蘭公佈一段影片，是俄國黑海港口諾沃羅西斯克水下突然炸裂，烏方宣稱這是他們首次成功使用水下無人載具攻擊俄國黑海艦隊潛艦，潛艦已無法運作，不過俄方予以否認，俄國黑海艦隊媒體負責人魯里奧夫表示，敵方企圖利用無人水下載具實施破壞行動，但並未達到其目的。究竟是否命中，受損情況又如何還有待查證。

烏克蘭公布攻擊俄國潛艦的畫面。圖／美聯社、路透社

另一方面，烏克蘭南部札波羅熱一棟公寓遭到無人機攻擊，建築冒出熊熊大火，原本擺放耶誕樹準備過節的人家，現在不知何去何從。